Prefeitura de Americana avança com recapeamento noturno no Centro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta terça-feira (3) o recapeamento asfáltico de três vias na região central da cidade.

Depois da etapa de fresagem, os trabalhos entraram na fase de aplicação da nova camada asfáltica, que terá sequência nesta sexta-feira (6) com a conclusão da Rua Trinta de Julho (entre as ruas Vieira Bueno e Gonçalves Dias) e início da Rua Doze de Novembro (entre Avenida Doutor Antônio Lobo e Rua Gonçalves Dias). O serviço abrange também a Rua Vieira Bueno (entre as ruas Washington Luiz e Trinta de Julho), em frente à Basílica Santo Antônio de Pádua.

O cronograma noturno tem como objetivo otimizar a logística de trabalho, aproveitando os períodos de menor fluxo de veículos e pedestres no Centro. A medida é fundamental para garantir a rapidez do serviço e a segurança tanto dos trabalhadores quanto da população. A previsão é que o recape seja concluído neste sábado (7).

A Prefeitura orienta que os motoristas evitem circular por esses trechos durante o horário das obras, buscando rotas alternativas para evitar transtornos.

Malha viária

“Nossa prioridade é garantir que Americana tenha uma malha viária de qualidade, proporcionando mais segurança e conforto para todos que circulam pela nossa cidade. Esse investimento no Centro é fundamental para revitalizar uma das áreas mais movimentadas do município, trazendo melhorias diretas para os motoristas e pedestres. Estamos trabalhando com agilidade para entregar ruas renovadas, cuidando do dia a dia da nossa população”, destacou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

“O recapeamento dessas vias faz parte de um cronograma técnico focado na durabilidade e na melhoria da trafegabilidade em pontos estratégicos. Estamos aplicando um novo pavimento para eliminar irregularidades e oferecer mais fluidez ao trânsito, garantindo que o asfalto suporte o alto fluxo de veículos da região. É um trabalho necessário que resulta em mais segurança viária e infraestrutura de ponta para o coração da cidade”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O recapeamento na região central integra um pacote de investimentos da Prefeitura para revitalização de 242 mil m² de 54 ruas e avenidas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.299.827,33 em recursos próprios.

