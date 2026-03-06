Mito da ‘mulher guerreira’: Mulheres acumulam múltiplas funções e sentem esgotamento

Cada vez mais presentes em cargos de liderança, à frente de negócios próprios e como protagonistas no mercado de trabalho, as mulheres seguem, ao mesmo tempo, assumindo grande parte das responsabilidades domésticas e familiares. A chamada “jornada múltipla” é uma realidade para milhões de brasileiras, que conciliam o papel de empresárias, gestoras, profissionais liberais e donas de casa, muitas vezes sem abrir mão do cuidado com filhos, familiares e da própria formação contínua.

Apesar dos avanços na equidade de gênero e do crescimento da participação feminina em diferentes setores da economia, a sobrecarga ainda é um desafio significativo. A busca por excelência em todas as áreas pode levar ao esgotamento físico e emocional, impactando diretamente a saúde mental.

Segundo a psicóloga, psicanalista, palestrante e autora do best-seller “Invencível – A felicidade como uma escolha inegociável” Luciana Deretti, a pressão não vem apenas do ambiente externo. “Existe uma cobrança social histórica para que a mulher dê conta de tudo. Mas também há uma autocobrança intensa, alimentada pela ideia de perfeição em todos os papéis”, afirma.

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres gastam 9,6 horas por semana a mais do que os homens com afazeres domésticos ou cuidados com pessoas. São 21,3 horas por semana no caso delas, e somente 11,7 no caso deles. O levantamento mais recente divulgado em 2023 revelou ainda que, enquanto 91% das mulheres realizaram alguma atividade relacionada a afazeres domésticos, essa proporção foi de 79% entre os homens. A taxa de realização de afazeres domésticos é maior entre as mulheres negras (92,7%).

A especialista reforça que é preciso revisar expectativas. “Não é possível performar 100% em todas as áreas o tempo inteiro. Aceitar limites e compreender fases da vida é essencial para reduzir culpa e ansiedade”, explica.

Abaixo, Luciana elenca estratégias práticas que podem ajudar mulheres a equilibrar melhor suas múltiplas funções:

1. Estabeleça prioridades reais

Nem tudo é urgente. Definir o que realmente precisa ser feito no dia e aceitar que algumas tarefas podem esperar reduz a sensação constante de atraso.

2. Pratique a divisão de responsabilidades

Compartilhar tarefas domésticas e familiares é fundamental. A sobrecarga diminui quando há diálogo e construção de acordos dentro de casa.

3. Diga “não” sem culpa

Recusar demandas que extrapolam seus limites não é egoísmo, é autocuidado. Proteger seu tempo é proteger sua saúde mental.

4. Reserve tempo para si mesma

Pequenos momentos de pausa, seja para atividade física, leitura ou simplesmente descanso, fazem diferença no equilíbrio emocional.

5. Busque rede de apoio

Amigas, familiares, grupos profissionais ou terapia podem ser espaços seguros para compartilhar desafios e encontrar soluções conjuntas.

Para a especialista, o caminho não está em tentar “dar conta de tudo”, mas em redefinir o que significa sucesso e equilíbrio. “Ser múltipla não significa ser sobrecarregada. A leveza começa quando a mulher entende que não precisa provar nada a ninguém”, conclui Luciana.

Diante de um cenário em que mulheres seguem ampliando sua presença nos negócios, na liderança, na rotina doméstica e familiar, discutir saúde mental e divisão justa de responsabilidades torna-se essencial para que essa evolução venha acompanhada de qualidade de vida.

O desafio diário de equilibrar carreira, casa e o autocuidado de uma atividade física

Sobrecarga de 21 horas quase dobra a jornada feminina e compromete saúde física e mental. O acúmulo de trabalho não remunerado impede quase metade das mulheres de se exercitarem, contribuindo para uma crise de bem-estar