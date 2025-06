JUNHO VERDE: FISIOTERAPEUTA ENSINA CINCO EXERCÍCIOS PARA MELHORAR DESVIOS POSTURAIS

Mês é dedicado à conscientização sobre as alterações na coluna vertebral, como a escoliose, que afeta cerca de 2% da população mundial

Junho é o mês oficial da conscientização sobre a escoliose e os desvios posturais, condição que atinge cerca de 2% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A data reforça a importância de cuidar da saúde da coluna vertebral, estrutura essencial para a sustentação do corpo e que influencia diretamente o sistema nervoso central.

De acordo com o fisioterapeuta Bernardo Sampaio, diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, a coluna naturalmente possui curvaturas fisiológicas chamadas de cifose e lordose que ajudam na absorção de impacto e mobilidade. O problema acontece quando essas curvas se tornam acentuadas ou anormais, o que gera quadros como a hiperlordose, hipercifose e, mais comumente, a escoliose que é um desvio lateral das vértebras, podendo ocorrer em formato de “C” (quando há uma curva) ou “S” (dupla curvatura).

“As causas desses desvios podem ser genéticas, posturais ou até idiopáticas (sem causa definida), mas a maioria dos casos tem origem comportamental. Por isso, manter bons hábitos e praticar exercícios regularmente é fundamental tanto para prevenir quanto para tratar alterações posturais”, explica Bernardo.

Segundo o especialista, os desvios não tratados podem evoluir para dores crônicas, desequilíbrios musculares e até prejuízos respiratórios, especialmente em casos mais graves. “O ideal é identificar o problema precocemente e procurar orientação profissional. Mas, em muitos casos leves, é possível fazer alguns exercícios e alongamentos em casa, sempre com cautela e acompanhamento, se possível”, alerta.

Confira abaixo 5 exercícios indicados por Bernardo Sampaio para quem convive com desvios posturais ou deseja melhorar a saúde da coluna:

1. Inclinações pélvicas

Ajudam a alongar os músculos tensos dos quadris e da parte inferior das costas.

Como fazer:

Deite-se de costas com os pés no chão e os joelhos dobrados;

Contraia os músculos do abdômen pressionando a lombar contra o chão;

Segure por 5 segundos e relaxe;

Repita duas séries de 10 repetições.

2. Elevação de braço e perna

Fortalece a região lombar e melhora o controle motor.

Como fazer:

Deite-se de bruços com a testa apoiada no chão;

Estenda os braços sobre a cabeça e mantenha as pernas retas;

Levante um braço de cada vez, mantendo por duas respirações;

Repita com cada perna também;

Faça 15 repetições por membro.

3. Postura do Gato e da Vaca

Muito usada no Yoga, melhora a mobilidade da coluna e reduz dores.

Como fazer:

Fique em posição de quatro apoios (mãos e joelhos no chão);

Inspire levando o abdômen para baixo e o olhar para cima (postura da vaca);

Expire curvando as costas para cima e abaixando a cabeça (postura do gato);

Faça duas séries de 10 repetições.

4. Super-Homem

Exercício clássico para fortalecer a lombar e melhorar o equilíbrio muscular.

Como fazer:

Ajoelhe-se e apoie as mãos no chão, mantendo as costas retas;

Estenda um braço à frente e a perna oposta para trás;

Segure por 5 segundos e troque os lados;

Faça de 10 a 15 repetições por lado.

5. Alongamento do músculo grande dorsal

Ideal para quem tem escoliose torácica ou lombar, ajuda a reduzir a tensão na parte superior das costas.

Como fazer:

Em pé, com os pés afastados e joelhos levemente dobrados;

Erga os braços e segure o pulso direito com a mão esquerda;

Incline-se suavemente para o lado esquerdo, sentindo o alongamento no lado direito do tronco;

Segure por duas respirações e repita do outro lado;

Faça de 5 a 10 repetições de cada lado.

Antes de iniciar qualquer atividade física, procure a orientação de um profissional. O tipo de desvio, o grau da curvatura, a idade e os sintomas apresentados devem ser avaliados individualmente para garantir segurança e eficácia no tratamento

Sobre Bernardo Sampaio

Fisioterapeuta pela PUC Campinas, possui especialização e aprimoramento pela Santa Casa de São Paulo e é mestre em Ciências da Saúde pela mesma instituição. Atua como professor universitário em cursos de pós-graduação na área de fisioterapia músculo esquelética e é Diretor Clínico do Centro Especializado em Movimento (CEM), ITC Vertebral e Instituto Trata, de Guarulhos.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP