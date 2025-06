Oposição fala em aumento de 20,5% no IPTU em Americana

Os vereadores de oposição em Americana usaram as redes sociais para anunciar que será votado esta 3a feira projeto que aumentará em 20,5% no IPTU em Americana.

Gualter Amado (PDT) divulgou vídeo em canais do whatsapp (que foram replicados em grupos de bairro e de política) acusando o governo Chico Sardelli (PL) de colocar para votar esta terça ‘em regime de urgência’ o PL do aumento do IPTU.

Mais oposição

Nome que mais trava batalhas com a administração, Juliana Soares (PT) foi mais comedida em sua ‘postagem’. Ela escreveu que os vereadores receberam a secretária de Administração que foi explicar o PL que ‘altera a planta de valores’, base para o cálculo de IPTU e confirmou que o reajuste será de 20,5%.

