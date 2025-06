A Secretaria de Meio Ambiente de Nova Odessa deu início neste mês de maio de 2025 a uma série de ações de revitalização e padronização dos canteiros centrais de praças e avenidas da cidade. A iniciativa, segundo a Prefeitura, é promovida pela equipe do Setor de Parques e Jardin e tem o objetivo não apenas de “embelezar” os espaços públicos, mas também melhorar a segurança viária, além de otimizar a manutenção das áreas verdes municipais.

De acordo com a diretora de Meio Ambiente e bióloga Daniela Fávaro, o projeto tem teve início pela rotatória no final da Avenida Dr Carlos Botelho, nas proximidades do antigo Supermercado Dia%, no Jardim Santa Rosa. O espaço passou por uma reestruturação completa, com a retirada de uma lixeira que prejudicava a visibilidade de motoristas e pedestres, além de oferecer riscos de acidentes, pois está localizada próxima a um ponto de ônibus.

“A lixeira se encontrava mal posicionada e atrapalhava a visão de quem atravessava a via. Colocamos ela em um local mais seguro e substituímos a vegetação atual por algo mais rasteiro e sutil, que não interfere na visibilidade e ainda deixa o local mais bonito”, explicou a diretora.

A escolha das plantas seguiu critérios técnicos, visando o baixo custo e a facilidade na manutenção. Foram utilizadas espécies de forração de baixo porte e com floração durante o ano inteiro, como euphorbia hip-hop (branca), lantana (amarela) e emigrafes (roxa), que foram intercaladas para criar um efeito visual colorido e harmônico. “Também foram instalados passantes de madeira e pedras, que orientam os pedestres a passarem pelos canteiros sem pisar nas plantas”, acrescentou a bióloga.

Revitalização

Outro ponto que está em processo de revitalização é o canteiro central da Avenida João Pessoa, no trecho entre o cruzamento com a Rua Riachuelo e a Avenida Carlos Botelho, no Centro. Neste longo trecho, havia árvores que foram removidas e replantadas no estacionamento da atual sede da Secretaria de Meio Ambiente, na Fazenda do Estado, do IZ (Instituto de Zootecnia).

“As árvores que foram replantadas estavam em local inadequado, onde não tinham bom desenvolvimento, competiam com as palmeiras e ainda representavam risco para ônibus e motociclistas que circulam na região. Já no canteiro central da Rua João Pessoa, foram escolhidas plantas de baixo custo e de fácil manutenção. Serão inseridas também passarelas de madeira para que os pedestres não precisem pisar nas plantas, gerando também educação ambiental no município”, justificou a diretora.

A longo prazo, a proposta é estender o modelo para outras avenidas e praças da cidade, priorizando locais de grande fluxo de pessoas e veículos. O paisagismo leva tempo para mostrar todo o seu potencial. Em cerca de seis meses, a população já poderá ver os resultados mais evidentes. O foco é garantir beleza, segurança e funcionalidade nos espaços públicos de Nova Odessa”, concluiu a diretora.