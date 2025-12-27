Juninho Dias defende atendimento pediátrico 24h nos Prontos Atendimentos

Vereador de Americana propõe estudos e pede informações sobre atendimento pediátrico 24h nos PAs

O vereador Juninho Dias apresentou uma indicação solicitando que a Prefeitura de Americana realize estudos para a disponibilização de atendimento pediátrico 24 horas nos Prontos Atendimentos do Município. A iniciativa surge diante da crescente demanda por atendimentos infantis, especialmente em períodos de maior incidência de doenças sazonais.

Além da indicação, o parlamentar protocolou um requerimento solicitando informações detalhadas sobre a atual estrutura de atendimento pediátrico na rede de urgência e emergência. Entre os questionamentos estão o número de pediatras atuando nos Prontos Atendimentos, a carga horária disponível, a distribuição dos turnos e se há dados consolidados sobre a demanda de atendimentos infantis nos últimos 12 meses.

De acordo com Juninho Dias, a presença de pediatra em tempo integral pode contribuir para diagnósticos mais precisos, reduzir encaminhamentos desnecessários e oferecer mais segurança às famílias que buscam atendimento de urgência para crianças. “Estamos falando de cuidado, prevenção e responsabilidade com a saúde infantil. É fundamental avaliar a estrutura atual para avançarmos de forma planejada e eficiente”, destacou.

O vereador reforça que o objetivo é colaborar com o Poder Executivo, reunindo informações técnicas que permitam avaliar a viabilidade da ampliação do serviço, sempre com foco na melhoria do atendimento à população.

