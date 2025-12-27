Família reunida- O que começou como um pedido de ajuda nas redes sociais se transformou, seis meses depois, em uma história de reencontro e revelações às vésperas do Natal. No dia 29 de julho, o morador de Americana, Matheus Lucas, foi procurado por Washington, que buscava informações sobre o pai que ele e o irmão mais novo, William, nunca conheceram.

A procura teve início após Washington encontrar o perfil de Matheus, que vinha ganhando grande visibilidade nas redes sociais. Mesmo com poucas informações — apenas o nome do pai, nascido em Bauru e ex-morador de Americana — Matheus aceitou o desafio e publicou um texto em páginas da região, na esperança de encontrar alguma pista.

Com o passar do tempo e sem respostas concretas, o contato entre eles se perdeu.

Até que, no último domingo (21/12), uma mulher entrou em contato com Matheus afirmando ser filha do mesmo homem, portanto, irmã de Washington e William. Após cruzar as informações, a confirmação foi total.

Mais gente da família

Além da descoberta da irmã, os irmãos também souberam que o pai havia falecido há alguns anos.

Uma live prevista para o dia de Natal foi cancelada por decisão da irmã, que optou por não se expor publicamente neste primeiro momento, por respeito ao seu estado emocional.

Apesar disso, o contato aconteceu na terça-feira (23/12), foi oficialmente estabelecido na véspera de Natal eles passaram a trocar mensagens e áudios, iniciando um vínculo interrompido por décadas.

Para Matheus Lucas, o sentimento é de gratidão e dever cumprido. “6 meses atrás, alguém confiou em mim para ajudar a encontrar o pai. Hoje, essa confiança resultou no reencontro de irmãos que nem sabiam que existiam”.

Mais do que um desfecho, a história marca um recomeço — e mostra que, às vezes, um gesto de empatia nas redes sociais pode mudar o destino de uma família inteira.

