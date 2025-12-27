Um homem que encheu a cara de bebida nas festas de Natal acabou preso esta sexta-feira por agressões a namorada. Ele a acordou de madrugada e a encheu de socos e pontapés. O caso aconteceu em Americana e ele acabou preso em Santa Bárbara d’Oeste.

Em Americana, o homem agrediu a namorada por volta das 5h da manhã e depois fugiu. Ela foi levada ao hospital por uma amiga e ele seguiu a ameaçando depois do atendimento.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Americana – SP Santa Bárbara D’Oeste – SP

NATUREZA: Violência Doméstica/Lesão Corporal/Ameaça

DATA: 25/12/2025 HORA: 11:20 LOCAL: Rua Ari Barroso 485 Americana Sp, Av Antônio Pedroso, 2568- SBO

🚓VTR 247 – Gama Americana

🚓VTR 130 – SBO

A Guarda Municipal de Americana/SP foi acionada devido informação de que uma mulher vítima de violência doméstica havia dado entrada na UPA Zanaga. No local, encontraram a vítima, Sra. D.F.R., aguardando atendimento médico, apresentando diversos hematomas pelo corpo.

Acordou e encheu de porrada

A vítima relatou que, após retornar de uma festa com o companheiro, ele permaneceu no interior da residência ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de drogas, e que por volta das 5h da manhã foi acordada com socos e chutes.

Em razão dos fatos, entrou em contato com uma amiga, que a conduziu até a UPA.

Durante a entrevista, o autor enviou mensagens via aplicativo WhatsApp contendo xingamentos e ameaças à vítima.

Após o relato da vitima os guardas municipais realizaram patrulhemento com intuito de localizá-lo, porém sem êxito. Na sequência, os fatos foram noticiados a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, pois o agressor poderia ter se evadido ao município vizinho.

Diante desta informação os guardas civis barbarenses lograram êxito em deter o agressor na Avenida Antônio Pedroso, nº 2568, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão. O indivíduo foi conduzido e apresentado no Plantão Policial. Onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante ficando o mesmo a disposição da justiça.

