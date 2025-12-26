Um homem foi preso em flagrante por maus-tratos a animais (galos) na manhã desta sexta-feira (26) no Parque da Liberdade em Americana. A detenção aconteceu em um ponto localizado na Rua da Esperança.

A ação Guarda Municipal de Americana, por meio do Grupo de Proteção Ambiental (GPA), ocorreu após equipes receberem uma denúncia anônima sobre a possível prática de rinha de galos em um imóvel da região. Durante patrulhamento preventivo ambiental, os agentes foram até o local indicado, onde foram recepcionados pelo proprietário, que autorizou a entrada para averiguação.

No interior do imóvel, os guardas localizaram 39 galos, distribuídos em gaiolas de madeira e arame, além de algumas aves soltas. As gaiolas apresentavam ventilação precária, cobertura baixa e condições inadequadas, configurando situação de maus-tratos.

Com galos, mas sem confirmar a rinha

Apesar de não terem sido encontrados instrumentos típicos de rinha, como esporas artificiais, relatos de vizinhos indicaram que o morador frequentemente saía à noite transportando aves em caixas, o que levantou suspeitas de prática ilícita.

Durante a fiscalização, a ativista da causa animal, a vereadora Roberta Lima e representantes da ONG Cadeia Para os Maus-Tratos. Constatou a presença de um cão idoso, mantido acorrentado, com sinais de artrose e cegueira, conforme laudo veterinário

Diante dos fatos, foi acionada a Autoridade Policial, que determinou a presença da Perícia Técnica e de médico veterinário. Após os procedimentos legais, as 39 aves foram apreendidas e encaminhadas ao Santuário Filhos de Salomão (ASFISA), em Bragança Paulista, sob responsabilidade da ONG Cadeia Para os Maus-Tratos.

O responsável pelo imóvel foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi preso em flagrante com base no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), permanecendo à disposição da Justiça.

