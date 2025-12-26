Dormir bem pode ser a chave para evitar o burnout

Dormir bem deixou de ser um mero desejo e passou a ser fator determinante para evitar o burnout. O distúrbio emocional, que traz sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, já é sentido por mais de 80% da população, segundo uma pesquisa realizada pela Wellhub.

E o problema tende a se agravar no fim do ano com um volume maior de trabalho, confraternizações, compromissos e férias escolares.

O sono de qualidade é uma das principais ferramentas do corpo para regular o hormônio do estresse (cortisol) e reconstruir a resiliência emocional, sua privação se torna um combustível direto para o burnout.

Dormir regula o sono

Um estudo realizado por duas pesquisadoras do Centro Médico da Universidade do Kansas e da Universidade de Chicago mostrou que a relação entre privação de sono e burnout não é apenas sugerida em modelos hipotéticos ou sentida por nós nesta época do ano, mas confirmada em estudos observacionais com trabalhadores de todos os tipos.

O médico Franklin Lipman, em seu livro “Durma Bem, Viva Melhor”, explica que quanto menos melatonina o corpo produz, mais cortisol ele libera, aumentando o estresse. Além disso, seu livro dá dicas de como a qualidade do sono impacta a saúde e o que deve ser considerado ao cuidar desse aspecto, incluindo a escolha adequada do colchão.

“Todos deveriam comprar colchão da mesma forma que compram um carro. Se passamos pelo menos oito horas por dia em nossa cama, muito mais do que costumamos ficar dentro de um carro, então seria inteligente levar isso em consideração e priorizar esse investimento”, diz trecho do livro.

Um colchão inadequado, que não oferece suporte ergonômico, regulação de temperatura ou conforto adequado, pode ser a fonte de microdespertares durante ao longo da noite. Essas interrupções impedem que o cérebro alcance as fases profundas do sono, essenciais para a “limpeza” de toxinas, consolidação da memória e recuperação psicológica.

“Investir em um colchão de qualidade é um passo decisivo para combater o desgaste profissional. Dormir bem não é luxo, é uma necessidade fisiológica inegociável. Um colchão que se adapta ao corpo, promovendo o alinhamento da coluna e o conforto, é a primeira linha de defesa para garantir que essas horas de descanso sejam, de fato, reparadoras. É durante o sono profundo que o cortisol (hormônio do estresse) é regulado e a resiliência emocional é reconstruída”, complementa Vanessa Ferraz, Head de Ecommerce da BF Colchões.

Para evitar o burnout é necessária uma abordagem multifacetada, e a qualidade do sono é um pilar que não pode ser negligenciado. Priorizar o descanso é o primeiro passo para quebrar o ciclo do esgotamento e construir uma rotina com mais saúde e disposição. A ciência é clara ao mostrar que a privação de sono intensifica o desgaste, enquanto as noites bem dormidas sustentam a recuperação física e mental. Por isso, mesmo com inúmeras tarefas e correrias no fim do ano, vale separar um momento para recarregar as energias e desfrutar melhor o presente.

