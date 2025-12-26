26 de dezembro de 2025 , após uma tentativa de fuga do Brasil.

Detalhes da Prisão e Fuga

Local da Captura: Ele foi detido no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, enquanto tentava embarcar para El Salvador usando um passaporte paraguaio falso.

Rompimento de Medidas: Na madrugada de 25 de dezembro, a tornozeleira eletrônica de Vasques parou de emitir sinal. A Polícia Federal (PF) constatou que ele havia deixado sua residência em Santa Catarina com pertences e seu animal de estimação em um carro alugado.