Mais de 160 mil pessoas prestigiaram os eventos culturais de Americana em 2025

Americana viveu uma agenda cultural intensa e diversificada ao longo de 2025, ano em que completou 150 anos de história. Os grandes eventos promovidos pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, atraíram um público total superior a 160 mil pessoas. A programação incluiu shows de artistas renomados, festivais artísticos, gastronomia e incentivo ao turismo, com os objetivos de apoiar a produção cultural local, formar plateias e fomentar a economia da cidade.

“O Calendário de Eventos 2025 foi repleto de opções para todos os públicos. A equipe da Secretaria de Cultura e Turismo preparou atrações diversificadas que impactaram positivamente a cultura e o turismo”, avaliou o secretário da pasta, Vinicius Ghizini. “Eventos culturais de porte atraem grande público, são vitrine para artistas locais, trazem visitantes de outras cidades e criam um ciclo virtuoso que beneficia não apenas os artistas, mas toda a população”, completou.

A programação de grandes eventos começou com o Carnaval, realizado em dois espaços: o “Carnaval Tô Pela Rua – Festival de Cultura Popular de Americana” levou foliões para a Praça Comendador Müller, enquanto o CarnaPraia movimentou a Orla da Praia dos Namorados.

Em abril, o “Fest Cult – Festival de Teatro de Americana” movimentou a cena cultural com 14 espetáculos e três oficinas, alcançando um público rotativo de 2 mil pessoas ao longo de 10 dias de programação.

Um dos novos projetos do ano foi o “Americana, Café & Viola”, evento itinerante criado para promover a música sertaneja raiz e levar o melhor da cultura caipira para os bairros. Sua estreia, no Jardim São Paulo, atraiu cerca de 3 mil pessoas.

A 3ª edição da Rota Cervejeira de Americana, em maio, consolidou-se como um dos maiores eventos da cidade. Realizado no Centro de Cultura e Lazer (CCL), reuniu mais de 29 mil pessoas em três dias, com shows de rock, blues e pop rock, e uma seleção de mais de 60 tipos de cervejas, incluindo opções sem álcool e uma edição especial comemorativa dos 150 anos.

Entre maio e junho, o CultivArt Fest – Festival de Dança de Americana atraiu 2,2 mil espectadores ao Teatro Municipal Lulu Benencase, com apresentações de mais de 600 bailarinos de 40 grupos da região.

A 4ª edição da Feira Ambiental Municipal de Americana (FEAMA) reforçou a importância da sustentabilidade e da educação ambiental durante a programação no CCL. Com 60 expositores, atrações culturais e a premiação do concurso “Água, Biodiversidade e Clima”, a FEAMA proporcionou um espaço de interação entre poder público, comunidade escolar e organizações sociais voltadas à preservação ambiental. O encerramento ficou por conta do show da Banda Bicho de Pé, que embalou o público no ritmo do melhor do forró.

O CCL também recebeu o 3º Rock Day Americana, em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho. Bandas de destaque nacional e internacional, como Biquíni Cavadão e Viper, além de grupos da cena roqueira regional, se apresentaram no local em dois dias de evento.

150 Anos

Para celebrar os 150 anos de Americana, o “Roteiro Gastronômico Americana 2025” trouxe em atrações musicais de renome regional e nacional, e mais de 40 pratos com o melhor da gastronomia local, em uma verdadeira festa para valorizar a culinária e os produtores locais, com destaque para sabores que representam a identidade de Americana, fortalecendo a cidade como um destino turístico e comemorando o aniversário do município em grande estilo. O show da banda Roupa Nova encerrou a programação musical, que contou ainda com as apresentações de Sami Rico, Ricardo e João Fernando e Ultraje a Rigor, além de outros artistas locais.

Em 7 de Setembro, o destaque ficou com o Desfile Cívico, que levou cerca de 10 mil pessoas à Avenida Brasil, entre público rotativo e participantes dos grupos. Ao todo, 44 grupos, entre escolas, entidades, associações e corporações civis e militares, participaram da parada. Mais de 2,5 mil pessoas desfilaram pela avenida, com concentração no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

No Centro de Americana, a primeira edição do Festival de Literatura de Americana (FLIAM) atraiu cerca de 4 mil pessoas durante um fim de semana de novembro. Encontros, sarau, debates literários, mesas-redondas, exposição de artistas, livrarias e editoras, além de apresentações artísticas, marcaram o evento, que premiou escritores locais em um concurso de crônica e poesia.

Também em novembro, a estreia do festival de música gospel Celebra Americana atraiu um público rotativo total de 20 mil pessoas ao CCL, que recebeu shows dos cantores Fernandinho e Eyshila, e apresentações de artistas locais, com a participação de bandas de cinco ministérios de igrejas da cidade.

No bairro Antônio Zanaga, o Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) integrou as comemorações dos 150 anos de Americana e propôs uma imersão nas múltiplas formas de ver e viver o espaço urbano, sob o tema “Um olhar pela cidade”. As obras selecionadas pelo festival, que contemplaram linguagens como fotografia, artes plásticas, audiovisual e arte urbana, receberam premiação total de R$ 12,5 mil.

A programação do mês incluiu ainda o “CultivArt Fest – Festival de Música de Americana”, com shows de Negritude Júnior, Encontro de Batuqueiros e artistas da cidade. Durante o festival, os músicos locais apresentaram, cada um, três composições próprias. O evento fomentou a produção musical local, contribuindo para o desenvolvimento artístico e cultural e para a criação de canais de difusão que valorizem a cultura da região, além de estimular o intercâmbio cultural e a formação de público.

E, para celebrar a época mais mágica do ano, a Prefeitura de Americana preparou a programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, com 12 dias de atrações musicais e destaque para o show da banda Rosa de Saron.

