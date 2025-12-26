Ocorrências em Sumaré e Hortolândia; moto adulterada roubada em SP

Equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atenderam a três ocorrências distintas entre a noite de quinta-feira (25) e a madrugada de sexta-feira (26) nos municípios de Sumaré e Hortolândia. O principal destaque foi a apreensão de uma motocicleta adulterada e produto de roubo, além de duas prisões por tráfico de drogas.

Moto adulterada e receptação em Sumaré

Na noite de quinta-feira (25), durante patrulhamento pelo bairro Matão, em Sumaré, a equipe de ROCAM avistou uma motocicleta preta, sem placa de identificação, ocupada por dois indivíduos. Ao notarem a presença policial, eles tentaram fugir por diversas vias, mas o condutor perdeu o controle do veículo, causando a queda de ambos.

Durante a abordagem, os ocupantes relataram ter adquirido a motocicleta em conjunto pelo valor de R$ 500,00. Em consulta ao número do chassi, os policiais constataram que o veículo era produto de roubo ocorrido anteriormente no município de São Paulo.

Enquanto a ocorrência era registrada no local, outra motocicleta, também sem placa, entrou na via e foi abordada. Após a verificação, não foi constatada restrição criminal; o condutor afirmou que havia retirado a placa para circular pela cidade. Diante dos fatos, os envolvidos foram presos e encaminhados ao Plantão Policial de Sumaré, permanecendo à disposição da Justiça.

Tráfico de drogas no Jardim Amanda, em Hortolândia

Ainda na noite de quinta-feira (25), no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia, a equipe de Força Tática abordou um automóvel ocupado por um casal em local conhecido pela prática de tráfico de drogas. Na vistoria veicular, foram encontrados entorpecentes, grande quantia em dinheiro e anotações relacionadas à comercialização de drogas.

O homem admitiu a prática do crime. Durante a ocorrência, uma denúncia anônima via COPOM informou que um casal com as mesmas características realizava transporte de drogas e arrecadação de valores de pontos de venda na região, com possível ligação à facção criminosa PCC. O casal foi conduzido ao Plantão Policial de Hortolândia e permaneceu preso.

Foram apreendidos 0,794 kg de maconha, 0,226 kg de cocaína e R$ 20.802,00 em dinheiro.

Mais uma prisão por tráfico no Parque São Jorge

Já na madrugada de sexta-feira (26), no Parque São Jorge, em Hortolândia, policiais visualizaram um indivíduo manuseando um saco plástico. Ao perceber a viatura, ele dispensou o objeto e tentou fugir, sendo detido em seguida. Com ele, foi encontrada a quantia de R$ 50,00.

Próximo ao local onde o saco foi dispensado, os policiais localizaram uma sacola contendo 67 porções de cocaína. O suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

