Juninho Dias pede estudos para ampliação do horário de atendimento das EMEIs em Americana

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O vereador Juninho Dias apresentou indicação solicitando estudos para ampliar até as 17h30 o horário de atendimento das EMEIs e escolas conveniadas de Americana. O pedido surgiu após pais relatarem dificuldades para buscar os filhos, principalmente por trabalharem em horário comercial e não terem rede de apoio.

Nas escolas conveniadas, há possibilidade de contratar horário adicional mediante pagamento, mas o custo não é acessível a todas as famílias. “Nem todas as famílias possuem condições financeiras para arcar com esse custo adicional. Por isso, precisamos avaliar alternativas que atendam principalmente aqueles pais que dependem do horário estendido para conseguir conciliar o trabalho com os cuidados dos filhos”, explicou.

Além da indicação, Juninho protocolou requerimento para levantar informações sobre a Educação Infantil, incluindo número de EMEIs, vagas em período parcial e integral, fila de espera, horários de funcionamento, atendimento nas unidades conveniadas e registros de famílias que enfrentam dificuldades para buscar as crianças. O parlamentar também questiona se a Prefeitura já realizou estudos sobre a ampliação até as 17h30 e se existe planejamento para implementar a medida.

“Nosso objetivo é buscar uma solução que dê mais tranquilidade aos pais que trabalham e, ao mesmo tempo, garanta segurança e bem-estar para as crianças. Antes de qualquer medida, queremos conhecer os números, entender a demanda e saber quais possibilidades a Prefeitura possui para ampliar esse atendimento”, afirmou.

Os documentos serão votados em Sessão Ordinária e encaminhados ao Poder Executivo para análise.

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