A justiça de Araras determinou esta semana a prisão do Padre Leandro Ricardo por abuso sexual de adolescentes. Pedro Leandro Ricardo foi por anos principal pároco da matriz de Santo Antonio em Americana. Denúncias começaram a surgir cerca de 10 anos atrás e ele (as acusações) chegou a ser capa da revista Veja.

Ele foi condenado à pena de dez anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado. A decisão do juiz de Araras aponta endereço dele em Americana e aponta que, após as formalidades de registro da prisão, a autoridade policial deverá comunicar o cumprimento do mandado, imediatamente, à autoridade judicial que determinou a expedição desta ordem.

Em 2022, a primeira condenação era de 21 anos de prisão por abusos sexuais. Inicialmente a sentença é para regime fechado e o ‘religioso’ pôde responder em liberdade.

Onde mora Padre Leandro?

A última informação disponível era de que ele estava morando em Ribeirão Preto, mas o endereço enviado ao oficial de Justiça aponta como local casa no Werner Plaas em Americana.

A condenação da Justiça de Araras considerou Leandro culpado de dois casos, um ocorrido em 2002 e outro que aconteceu entre 2005 e 2006, porém, o ex-reitor da Basílica de Americana era acusado pelo Ministério Público de abusos sexuais contra quatro coroinhas. Os dois casos que levaram à condenação envolvem adolescentes.

