Vigilância em Saúde de Nova Odessa recebe novos computadores

Nesta terça-feira (26), o setor de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Nova Odessa iniciou a renovação de seus equipamentos de informática. Ao todo, 17 máquinas antigas estão sendo substituídas por 14 computadores e 4 notebooks, custeados com recursos do governo federal. A ação vai melhorar significativamente as condições de trabalho das equipes técnicas que atuam nas unidades da Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Zoonoses.

A iniciativa faz parte de um projeto de modernização do setor e vai contribuir não só para os serviços realizados internamente, mas também com as atividades de campo, eliminando o uso de pranchetas e formulários impressos empregados até agora em ações de vacinação e fiscalização. “Com os notebooks o Núcleo de Educação Continuada da Vigilância também contará com recursos adequados para realizar palestras e apresentações,” afirmou a diretora da Vigilância em Saúde, Joseane Martins Gomes.

