O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da legislação municipal que estabelece a concessão de cesta básica e cesta de Natal aos servidores públicos municipais de Sumaré.

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A decisão foi proferida nesta quarta-feira (25/11), pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, e disponibilizada nos autos nesta quinta-feira (26/11), em decorrência de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.

A decisão declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 5.474/2013, de iniciativa parlamentar, e suas alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.134/2018. Durante o processo, a Prefeitura de Sumaré defendeu a constitucionalidade da legislação e a manutenção dos benefícios, destacando sua importância como instrumento de valorização e reconhecimento dos servidores públicos municipais.

Justiça além do TCE

Apesar dos argumentos apresentados pela Administração Municipal, o Tribunal julgou procedente a ação, determinando a cessação da concessão dos benefícios previstos na legislação declarada inconstitucional, sem estabelecer prazo de transição. Dessa forma, a concessão da cesta de Natal aos servidores municipais, prevista para dezembro de 2026, fica inviabilizada nos moldes da legislação vigente até então, em razão da decisão judicial.

O Tribunal também estabeleceu que os servidores não precisarão devolver os valores ou benefícios anteriormente recebidos de boa-fé. A Prefeitura de Sumaré esclarece que a suspensão do benefício decorre de determinação judicial, e não de uma decisão administrativa da atual gestão.

A procuradoria irá recorrer da decisão. Processo nº 2194612-93.2026.8.26.0000 – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

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