O presidente da Câmara, vereador Júlio César Kifú esteve, nesta segunda-feira (1º), ao lado do secretário de Governo, Joel Cardoso, em diferentes pontos da região sul de Santa Bárbara d’Oeste para solicitar apoio da Administração Municipal em ações de manutenção de prédios públicos, limpeza e medidas de combate ao vandalismo e ao descarte irregular de resíduos em áreas públicas.

Durante a visita, o secretário entrou em contato com os setores responsáveis e determinou providências imediatas para coibir práticas que prejudicam moradores e motoristas que circulam diariamente por essas vias.

Segundo o vereador, foram apresentadas demandas relacionadas à segurança de crianças que utilizam as áreas verdes da região, além de pedidos de melhorias para atender os bairros do entorno.

Entre as solicitações encaminhadas estão a manutenção da UBS Regional Zona Sul, cujo muro foi danificado em um ato de vandalismo; a substituição do parquinho de madeira por um novo playground; além de operação tapa-buracos, corte de mato e limpeza em diferentes locais situados entre os bairros Santa Rita, Vista Alegre, Jardim Paraíso e Distrito Industrial.

Kifú avaliou a vistoria de forma positiva.

O vereador destacou que a presença do secretário é importante para que as demandas sejam ouvidas, encaminhadas aos setores competentes e acompanhadas até sua conclusão.

