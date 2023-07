Kifu na frente parlamentar do Rodeio

Kifu convidado pra integrar Frente Parlamentar de Rodeios

O vereador Júlio César Santos da Silva Kifú (PL), recebeu convite do deputado federal Capitão Augusto e da deputada estadual Dani Alonso, ambos do Partido Liberal, para fazer parte da Frente Parlamentar dos Rodeios e Provas Equestres, representando o município de Santa Bárbara d´Oeste.

No ofício de convite, os parlamentares afirmam acreditar que, juntos, é possível promover e fortalecer a cultura das festas de peão e o esporte equestre por todo o País, preservando tradições e gerando desenvolvimento econômico e social. O documento cita, também, que o objetivo desta iniciativa é criar uma rede de apoio e cooperação entre os gestores municipais e parlamentares para defender os interesses, promover ações de conscientização e incentivar a prática dos rodeios e provas equestres, atuando de forma responsável e sustentável nos municípios.

Ao fazer parte desta Frente o vereador poderá participar de reuniões e encontros periódicos para troca de experiências e boas práticas diretamente com os deputados Capitão Augusto e Dani Alonso; capacitações e cursos relacionados aos rodeios e ao setor equestre, com enfoque na legislação vigente; ações conjuntas para promoção e divulgação destes eventos e atividades equestres; articulação com órgãos governamentais e entidades do setor para fomentar políticas públicas e iniciativas em prol dos rodeios e provas equestres.

Antes de confirmar sua participação nesta frente parlamentar, Kifú buscará mais informações e debaterá o assunto com a Administração Municipal, com o deputado André do Prado e órgãos interessados no tema. No último dia 06, o vereador iniciou a conversa com Jeferson Borges Gaspar, o Jefinho, presidente do Clube de Cavaleiros “Aureliano de Mello” de Santa Barbara d´Oeste. “Jefinho disse que as atividades de peão de boiadeiro, vaquejada e laço são bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro e que tem o desejo e luta há muito tempo para idealizar uma festa de rodeio na cidade, assim como envolver ações sociais em prol do Fundo Social de Solidariedade Municipal e atrações para toda a família, que possam agregar ao desenvolvimento econômico e turismo de nossa cidade”, afirma Kifú.

Ávila aplaude o maestro Adilson Gombradi

O vereador Celso Ávila (PV) manifesta aplauso ao maestro Adilson Gombradi, por meio da Moção nº 309/2023, por ser o primeiro barbarense imortal na Academia de Música do Brasil, ocupando a cadeira de n° 07, cujo patrono é Inácio Parreira Neves. O parlamentar considera que Gombradi foi o criador do Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, em 1989, e responsável pelos primeiros encontros de corais no Município.

Na moção, Ávila ressalta que, como professor, na década de 90, o homenageado foi regente do coro infanto-juvenil na escola Inocêncio Maia e também foi o criador de diversos os corais, como o Coral da Casa de Cultura de Americana, o Coral Sesi de Americana e o Coral Unimep. No ano de 2010, foi regente da Orquestra Sinfônica de Americana, a convite do maestro Álvaro Peterlevitz, e regeu o Coral da Ripasa e da OAB.

O vereador destaca, ainda, que a Associação Comercial e Industrial (Acisb) de Santa Barbara d’Oeste concedeu ao maestro o diploma Jubileu de Prata e a Câmara Municipal de Americana, a medalha de mérito Princesa Tecelã, pelos trabalhos realizados na área cultura da cidade. Gombradi foi homenageado no livro Canta Santa Bárbara e participou de cursos de extensão, expansão cultural e regências com os profissionais mais renomados do Brasil e no mundo, como Roberto Schorrenberg e Teruo Yoshida.

