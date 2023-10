Ladrão cheiroso se da mal pra PM em Americana

Um ladrão cheiroso foi preso pela Polícia Militar depois

de roubar perfumes e mais coisas em uma casa no jardim Girassol, região central de Americana.

O homem de 46 anos foi detido no final da manhã da quinta-feira depois de perseguição que seguiu por telhados de casas do bairro.

O alerta de roubo foi disparado por volta das 11h45. A primeira solicitação foi de furto em andamento. Várias equipes da Polícia Militar seguiram para a região central da cidade, entre as ruas Haiti, Argentina e avenida Fortunato Faraone.

Foi logo feito um cerco tático no perímetro onde o homem estaria. Ele chegou a escalar telhados de algumas casas durante a fuga, mas acabou sendo detido. Os policias conseguiram recuperar joias, frascos de perfume e outros objetos furtados.

O ladrão foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O delegado Robson Gonçalves de Oliveira, determinou o flagrante.

