Projeto Americana Inteligente 1Doc possibilita economia de R$ 21 milhões

O Projeto Americana Inteligente 1Doc, plataforma digital implantada pela Prefeitura de Americana há três anos e seis meses, proporcionou até o momento uma economia total estimada de R$ 21 milhões, graças à utilização dos serviços on-line oferecidos pelo sistema.

O cálculo da economia gerada levou em conta os custos diretos e indiretos com os processos físicos, que demandam grandes quantidades de folhas de papel, capas, etiquetas, carimbos e colchetes, meios de transporte, espaço de armazenamento, caixas, prateleiras, entre outros itens.

Segundo um levantamento do Tribunal de Justiça, estima-se que cada processo físico com média de 50 folhas tenha um custo aproximado de R$ 40 durante a sua tramitação. Considerando que a Prefeitura de Americana gerava cerca de 80 mil processos ao ano, o custo com a tramitação de processos físicos chegava a R$ 3,2 milhões.

Outro fator que também gerava mais custos é que o processo físico depende do deslocamento de funcionários de um setor a outro e muitas vezes da utilização de veículos, motorista e combustível, pois as secretarias se localizam em locais físicos diferentes.

Além disso, ainda há a necessidade da manutenção de espaços para armazenamento e conservação desses documentos (arquivo), necessitando de mais funcionários, prateleiras, caixa box e etiquetas.

O Americana Inteligente possibilitou que todos os processos, gerados internamente ou pela população, deixassem de ser em papel e fossem digitais. Os processos de Aprovação de Projetos e Alvarás e de Licenciamentos também são totalmente digitais e permitem o acompanhamento em tempo real de cada etapa em qualquer dispositivo com acesso à internet.

“A transformação digital trouxe resultados incríveis, com muito mais agilidade e eficiência no atendimento da população. Podemos citar apenas um exemplo, onde um Cartão de Idoso foi emitido em apenas seis minutos pela plataforma. Vinte e um milhões de reais economizados refletem em mais verbas para saúde, obras e outras demandas do município” ressalta o gestor do Americana Inteligente, Eduardo César Samogim Spilla.

São 1.011 serviços digitais oferecidos à população, com uma média mensal de 43 mil acessos à Central de Atendimento Digital.

Além de todos os benefícios para a administração pública, o cidadão tem total transparência no acompanhamento do processo e a resposta de seu pedido de forma muito mais rápida e eficiente.

