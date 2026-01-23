Um ladrão da mão tatuada tem sido procurado por populares da região dos bairros Terramérica, Jacira e Jardim Brasília. A foto da mão com uma tatuagem começou a circular nesta sexta-feira. O homem em questão é acusado de fazer pequenos furtos na avenida Gioconda Cibin.

Segundo a empresária Márcia Siriani, ele também estaria atuando nas proximidades do ‘pontilhão’ da rodovia SP 304, já na região do jardim Ipiranga, também em Americana.

Abaixo mensagem da busca pelo ‘mão tatuada’

URGENTE! Se alguém conhecer essa mão, ou ver pelas ruas por favor avise. Esse f… está fazendo furto na Avenida Gioconda Cibin, e provavelmente o mesmo que está fazendo nos farol do pontilhão.