Nova Odessa recebe 8 mil sementes de espécies nativas do Consórcio PCJ

Doação fortalece ações de reflorestamento e arborização urbana no município

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Nova Odessa de Nova Odessa recebeu do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) uma doação de 8 mil sementes de árvores nativas da Mata Atlântica e 3 mil saquinhos para a produção de novas mudas. O material foi entregue para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na última quarta-feira (20/10) pela empresa JW Ambiental, contratada do Consórcio PCJ, e encaminhado para o Viveiro Municipal para ampliar as ações de reflorestamento e arborização urbana no município.

Entre as espécies contempladas estão mutambo, babosa branca, guabiroba, tamanqueiro, guapuruvu, jequitibá-branco, palmeira jussara, jacarandá, capixingui e angico. Para a diretora municipal de Meio Ambiente, Daniela Favaro, a iniciativa garantirá a continuidade e ampliação de projetos da pasta. “Essas doações são muito importantes para o nosso trabalho, pois incentivam a produção de mudas que depois vão arborizar a cidade, seja ampliando a cobertura verde em novos locais, seja substituindo árvores que, por necessidade, precisaram ser suprimidas”, afirmou ela.

Proteção aos Mananciais

A doação de sementes e insumos faz parte do Programa de Proteção aos Mananciais (PPM), mantido pelo Consórcio PCJ juntos aos municípios associados, que tem como objetivo fortalecer políticas públicas ambientais, estimular a recuperação de áreas verdes e promover a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP