Trigêmeos tiram título juntos em São Paulo e se preparam para a primeira eleição em 2026

Os jovens Pedro, Mateus e Lucas compareceram à 183ª Zona Eleitoral, em Ribeirão Pires, para tirar o documento; prazo para emitir o título se encerra em 6 de maio

“A foto deles que ficou no RAE [Requerimento de Alistamento Eleitoral], a gente pensa até que é a mesma pessoa”, conta a chefe da 183ª Zona Eleitoral (ZE) — Ribeirão Pires, Miosótis Leal. Quando os trigêmeos Pedro, Mateus e Lucas de Souza entraram acompanhados da mãe para tirar o primeiro título de eleitor na quarta (21), a equipe do cartório e os eleitores presentes se assombraram com as semelhanças. A chefe da unidade aproveitou para tirar fotos do acontecimento inusitado e chegou a avisar a mãe dos jovens: “Olha, eles vão ficar famosos na Justiça Eleitoral”.

Prontos para votar pela primeira vez em 2026, os jovens de 18 anos compareceram juntos ao cartório porque já tiveram problemas ao tirar documentos no passado. “Nesse caso, foi a digital ser parecida”, explicou Pedro, sobre a dificuldade em emitir os RGs dos trigêmeos. “Já que é irmão, é mais prático para a mãe levar os filhos no cartório tudo de uma vez. Simplifica para a gente e para o cartório.” Pedro também confirmou que os irmãos estão acostumados com essa recepção. “Sempre, ainda mais quando a gente era menor, mais parecido.”

A decisão de realizar o alistamento eleitoral veio da necessidade de ter todos os documentos em dia, tendo em vista uma nova etapa na vida dos irmãos. “Por causa do Sisu [Sistema de Seleção Unificada] e das faculdades, se passar para algum lugar precisa dos documentos. Aproveitamos para já fazer o título.” Os trigêmeos votam juntos nas próximas eleições gerais e Pedro declarou acreditar na importância do ato. “É uma das formas de pessoas como nós mudar como o nosso país funciona”, concluiu.

A chefe da 183ª ZE, que administra o cadastro de 65.666 eleitores no município, comentou que é difícil ver gêmeos sendo atendidos juntos e que por isso achou o caso interessante, além de que isso também ajuda a evitar redundâncias no banco de dados. “As equipes de todos os cartórios são bem orientadas pelo Tribunal a ficarmos super atentos e perguntar incisivamente: ‘tem irmão gêmeo?’ Justamente para que não caia em banco de erros e não tenha problema de título por causa disso. Então, para a gente foi ótimo virem os três juntos”, afirmou.

6 de maio é o último dia para tirar ou regularizar o título

O prazo para tirar o título, regularizar o documento ou atualizar o cadastro eleitoral termina em 6 de maio. A partir do dia 7, o cadastro estará fechado para que a Justiça Eleitoral possa organizar o pleito, conforme determina a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

Para se alistar como eleitor e tirar o título é necessário também coletar a biometria. Por isso, o eleitor precisa comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral mais próximo, mesmo que comece o processo pelo Autoatendimento Eleitoral.

Para preencher o formulário on-line, basta escolher a opção Título Eleitoral e então clicar em “1. Tire seu título eleitoral”. O site abrirá a aba Autenticação, em que será necessário preencher o número do CPF, data de nascimento e filiação. Em seguida, alguns documentos são solicitados. O eleitor ou a eleitora deve enviar um documento com foto, como RG ou CNH, comprovante de residência, foto estilo selfie com um documento de identidade ao lado do rosto e quitação militar (para pessoas do gênero masculino).

Para ser atendida presencialmente em cartório, a pessoa deve fazer agendamento prévio. Ao utilizar o site do agendamento, o eleitor ou eleitora deve clicar em Novo Agendamento, selecionar o município ou procurar o cartório mais próximo por CEP, escolher o dia e horário e preencher o formulário. Ao comparecer pessoalmente na data marcada, é só finalizar o atendimento e colher a biometria.

Campanha Jovem Eleitor

Em novembro, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) lançou o Guia do Jovem Eleitor como parte da campanha destinada a esse público, que busca incentivar o alistamento eleitoral entre jovens de 15 a 17 anos. Usando linguagem simples e leve, o guia esclarece várias questões relacionadas ao primeiro título de eleitor, voto e democracia. A campanha é um esforço contínuo da Justiça Eleitoral para incluir os jovens no processo democrático de forma ativa.

