O fim da conta do WillBank virou golpe por email nos últimos dias. A liquidação extrajudicial voltou ao centro do noticiário com os casos do Banco Master e do WillBank, instituições que integravam o mesmo conglomerado financeiro. O Banco Master teve sua liquidação decretada em novembro de 2025, enquanto o Will Bank só foi liquidado na quarta-feira (21).

A mensagem do golpe do willbank diz

Prezado(a) Cliente,

Lamentamos informar que o will Bank iniciou o processo de encerramento de suas operações bancárias em 2026. Pedimos sinceras desculpas pelo transtorno e agradecemos a confiança depositada.