O fim da conta do WillBank virou golpe por email nos últimos dias. A liquidação extrajudicial voltou ao centro do noticiário com os casos do Banco Master e do WillBank, instituições que integravam o mesmo conglomerado financeiro. O Banco Master teve sua liquidação decretada em novembro de 2025, enquanto o Will Bank só foi liquidado na quarta-feira (21).
A mensagem do golpe do willbank diz
Prezado(a) Cliente,
Lamentamos informar que o will Bank iniciou o processo de encerramento de suas operações bancárias em 2026. Pedimos sinceras desculpas pelo transtorno e agradecemos a confiança depositada.
PROCEDIMENTOS DISPONÍVEIS:
|• Resgate de Saldo: Já é possivel transferir valores para outro banco de mesma titularidade.
|• Cartão de Crédito: Liquidar fatura pendente com 70% de desconto para pagamentos à vista.
A diferença de prazos gerou questionamentos entre os investidores e correntistas.
Segundo o Banco Central (BC), após a liquidação do Master, o Will Bank passou a operar sob um regime especial de administração temporária.
Nesse período, o BC assumiu o controle da instituição com o objetivo de preservar a operação, evitar impactos imediatos aos clientes e tentar uma solução que permitisse sua continuidade, como a venda para um novo investidor.
Em nota, o Banco Central informou que tentou “uma solução que preservasse o funcionamento de sua controlada Will Financeira”.
O texto, no entanto, não esclareceu se o BC tentou botar à venda o banco digital, braço do Grupo Master que atendia a consumidores de menor renda, principalmente da região Nordeste.
