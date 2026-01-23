O Australian Open, primeiro Grand Slam do circuito de tênis do ano, está a plenos vapores em Melbourne. Com os torneios de simples masculino e feminino chegando na fase de oitavas de final, a Betfair, especialista em probabilidades esportivas, listou os favoritos para vencer os títulos na Austrália. Jannik Sinner e Aryna Sabalenka aparecem com mais chances de serem campeões.

No masculino, a expectativa é que o vencedor do ano passado, o italiano Sinner, de 24 anos, confirme a defesa do título. Ele tem 48% de chances de conquistar o tricampeonato seguido na Austrália. O atual número 2 do mundo tem quatro Grand Slams na carreira até o momento, faltando apenas Roland Garros, onde perdeu na final em 2025, para completar a lista de troféus dos quatro maiores torneios de tênis do mundo.

Seu maior adversário, segundo a Betfair, é o espanhol Carlos Alcaraz. O atual número 1 do mundo é bicampeão dos outros três Grand Slams, mas nunca passou das quartas de final do Australian Open. Aos 22 anos, a chance de Alcaraz quebrar a sina e vencer na Oceania é de 29%. O lendário Novak Djokovic, maior vencedor da história do Australian Open com dez títulos e também recordista de Grand Slams, com 24, aparece na terceira colocação com 8% de chance de ser campeão novamente, agora aos 38 anos.

Daniil Medvedev, três vezes finalista do Australian Open, tem 4% de chances, na quarta colocação. O russo é seguido pelo alemão Alexander Zverev e pelo russo-cazaque Alexander Bublik, ambos com 3%. Ainda entre os dez primeiros com mais chances de sair da Austrália com o título estão o australiano Alex de Minaur (2%), que joga com a torcida da casa a seu favor, os americanos Taylor Fritz, Ben Shelton e o italiano Lorenzo Musetti, todos com 1%. Os outros tenistas ainda no torneio possuem menos de 1% de chance.

Veja os 10 maiores favoritos ao título do Australian Open de 2026:

Jannik Sinner – 48% de chances de título (odd de 1.73) Carlos Alcaraz – 29% (odd de 2.88) Novak Djokovic – 8% (odd de 10) Daniil Medvedev – 4% (odd de 23) Alexander Zverev – 3% (odd de 26) Alexander Bublik – 3% (odd de 46) Alex de Minaur – 2% (odd de 51) Taylor Fritz – 1% (odd de 76) Ben Shelton – 1% (odd de 91) Lorenzo Musetti – 1% (odd de 101)

Sabalenka deve conquistar tricampeonato, segundo Betfair

Já no torneio de simples feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka é quem dá as cartas. A atual número 1 do mundo de 27 anos venceu o torneio em 2023 e 2024, sendo vice-campeã em 2025, quando a americana Madison Keys conquistou seu primeiro Grand Slam da carreira. Agora, Sabalenka aparece com 30% de chances de voltar ao topo, de acordo com a Betfair.

A cazaque Elena Rybakina, vencedora de Wimbledon em 2022, tem 12%, na segunda posição. Ela é seguida pela polonesa Iga Swiatek, que já venceu todos os outros Grand Slams, incluindo quatro títulos em Roland Garros, mas que nunca chegou à final na Austrália. Swiatek tem 11% de chances de sair com o título. As americanas Amanda Anisimova (10%) e Coco Gauff (8%) completam as cinco tenistas mais bem cotadas.

Bicampeã do Australian Open, Naomi Osaka, do Japão, é a sétima da lista, com 4% de chance de conquistar seu terceiro título aos 28 anos. Keys, atual campeã, é a décima segunda da lista da Betfair, com 2%, fechando a lista das tenistas que já venceram o torneio. As tenistas que não aparecem na lista têm menos de 1% de chance de título.

A final do torneio de simples feminino do Australian Open está marcada para sábado, 31 de janeiro. No dia seguinte, é a vez do torneio de simples masculino, que dá fim ao campeonato, cujas principais partidas são disputadas na Rod Laver Arena.

Veja as 15 maiores favoritas ao título do Australian Open de 2026:

Aryna Sabalenka – 30% de chance de título (odd de 2.6) Elena Rybakina – 12% (odd de 6.5) Iga Swiatek – 11% (odd de 7) Amanda Anisimova – 10% (odd de 8) Coco Gauff – 8% (odd de 10) Mirra Andreeva – 7% (odd de 11) Naomi Osaka – 4% (odd de 21) Jessica Pegula – 3% (odd de 23) Victoria Mboko – 3% (odd de 26) Karolina Muchova – 3% (odd de 31) Iva Jovic – 3% (odd de 31) Madison Keys – 2% (odd de 36) Elina Svitolina – 2% (odd de 51) Linda Noskova – 1% (odd de 67) Anna Kalinskaya – 1% (odd de 151)