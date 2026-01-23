Serviços de zeladoria continuam em diversos bairros de Santa Bárbara

Nesta semana, equipes executam serviços de capinação e limpeza na Praça “Augusto de Toledo”, no Jardim São Francisco; na Rua Cristóvão Colombo, no Jardim Paulista; nas ruas Miguel Nonato dos Reis, Ermelino Batista e Batista Rodrigues, no bairro Santa Rosa; nas avenidas Antônio Pedroso e da Saudade; além do linhão do Jardim Europa.

Os serviços de conservação de vias urbanas e estradas rurais foram realizados nas ruas José Petrini e Orlando Bragalha, bem como no acesso ao Vale das Cigarras; nas ruas João Pereira e Antônio Leôncio de Oliveira, no bairro Cruzeiro do Sul; no acesso às Chácaras Pinheirinho; e em pontos críticos da estrada de acesso ao bairro rural Olhos d’Água.

Manutenção

Também foi realizada a manutenção em galeria de águas pluviais no cruzamento da Avenida Sabato Ronsini com a Rua XV de Novembro, na região central, além de contenção de erosão em galeria de águas pluviais entre as ruas Orlando Jacomassi e Romeu Manoel dos Santos, no bairro Pinheirinho.

