Musa Brasileira do Onlyfans revela recorde

A catarinense Luiza Marcato, conhecida mundialmente como Musa Brasileira do OnlyFans, chocou mais uma vez ao confirmar um novo recorde pessoal. Segundo ela, a beldade teve recentemente 5 orgasmos em apenas 1 hora de prazer.

“No dia dos 5 orgasmos em duas horas, eu estava com tanto tesão naquele dia, que os orgasmos vieram naturalmente com masturbação e com penetração com um homem e com o brinquedo meu”, explicou.

Nas últimas semanas, Luiza também contou que bateu seu recorde de horas consecutivas fazendo sexo, onde ela afirmou que tinha ficado 18 horas seguidas, onde só parou para ir ao banheiro e se hidratar rapidamente. Mas segundo ela, o recorde dos orgasmos não foi no mesmo dia desta outra marca.

“Esses dois recordes pessoais não aconteceram no mesmo dia. Eu sou muito insaciável no sexo e todo dia pelo menos uma vez eu gozo mesmo. Tem homem que não aguenta meu ritmo!”, relata Luiza Marcato, que é uma das que mais faturam nas plataformas de conteúdo exclusivo no Brasil.

