Moto roubada em Campinas recuperada em SB

recuperada em Santa Bárbara d’Oeste na manhã desta quarta-feira feriado da República. A Polícia Rodoviária conseguiu interceptar o ladrão ainda pilotando a motinha. O crime ocorreu em Campinas mas a abordagem e detenção do ladrão aconteceu somente 40 kms depois, já em Santa Bárbara.

A moto foi furtada na Rua Quintino Bocaiúva, região do Jardim Chapadão. O ladrão logo pegou a pista e fugiu.

O que ele não contava era que os policiais recebessem informações de que o veículo seguia pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que liga Americana a Piracicaba. Ele foi interceptado na altura do km 145, já em.

O condutor/ladrão foi parado. Confirmado que ele era o homem que levou a moto, recebeu voz de prisão em flagrante pelo furto.

O rapaz ficou à disposição da Justiça. A moto foi apreendida e devolvida ao proprietário.

