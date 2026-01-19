Lauana Prado está grávida e vive um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória. A artista anunciou a gestação — resultado de um processo realizado de forma independente, por meio da Fertilização in Vitro (FIV) — na madrugada desta segunda-feira (19), durante apresentação no Universo Spanta, no Rio de Janeiro.

Vestida de branco, Lauana emocionou o público ao compartilhar a novidade no palco, em um momento de forte conexão com os fãs. Ela interpretou a canção “Coisa Rara”, escrita há alguns anos, que retrata o sonho de ser mãe. A cantora ainda foi surpreendida pela presença dos pais, que subiram ao palco para celebrar ao lado da filha essa nova etapa tão aguardada.

“Do mesmo jeito que eu sonhava com a vida artística, eu sempre sonhei com a maternidade. É um desejo que me acompanha desde muito pequena, e poder viver isso agora é uma emoção que eu não consigo nem explicar”, afirma Lauana.

A decisão foi construída ao longo dos últimos anos, com planejamento e organização de rotina. “Eu já vinha formatando isso há um tempo dentro da minha cabeça e também no ambiente de trabalho. Quando pensei na maternidade, eu já olhei pra minha agenda com esse olhar cuidadoso”, explica.

A FIV (Fertilização in Vitro) é um tratamento em que o embrião é formado em laboratório e, posteriormente, transferido para o útero, possibilitando a gestação com acompanhamento médico especializado. Lauana vinha realizando esse processo há anos e decidiu que este era o momento de colocar o sonho em prática.

“Quando eu olhei pro teste e deu positivo, foi uma sensação muito grande de vitória. Eu comecei a ver o sonho se realizar. Foi uma emoção que eu nunca tinha vivido”, relembra.

A artista sempre falou abertamente sobre o sonho de ser mãe e, após um planejamento cuidadoso, decidiu dar esse passo em um momento de maturidade pessoal e emocional.

“Durante muito tempo eu atrelei esse desejo aos relacionamentos e entendi que isso é, de certa forma, terceirizar um sonho que é meu. Acho muito bonito — e uma grande sorte — quem consegue viver isso em casal. Mas, com o avanço da ciência, eu comecei a perceber que hoje existem meios de fazer uma gravidez acontecer de forma independente. A partir daí, eu passei a enxergar a possibilidade desse sonho se tornar real na minha vida. E eu espero que outras mulheres que carregam esse sonho genuíno no coração também sintam que podem fazer acontecer — do jeito delas, no tempo delas.”

Lauana Prado seguirá com sua agenda profissional  com adequações e atenção especial ao período da gestação. “Acho que vai me reenergizar. Vai me trazer novos ares e uma nova forma de me conectar com a arte, com a música, com a vida”, completa.

