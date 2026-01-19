Filmes e séries mais vistos na semana 2 de janeiro

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Scott Adams, criador do quadrinho ‘Dilbert’, morre aos 68 anos, vítima de câncer de próstata: entenda

Considerado o tumor mais comuns em homens, com exceção do câncer de pele não melanoma, a doença costuma evoluir de forma silenciosa, com sintomas mais evidentes em estágios avançados

O cartunista Scott Adams morreu nesta terça-feira (13), em decorrência de um câncer na próstata. O anúncio foi feito por sua ex-esposa, Shelly Miles, através de um vídeo em suas redes sociais.

Através do conteúdo , Miles divulgou a última mensagem de Adams a seus fãs por meio de uma carta. “Se você está lendo isso, as coisas não terminaram bem para mim. Tenho algumas coisas para dizer antes de ir. Meu corpo cedeu antes do meu cérebro”, escreveu ele.

Na segunda-feira, Shelly afirmou ao portal TMZ que o artista estava em cuidados paliativos e tinha expectativa de vida de apenas alguns dias. No ano passado, a doença do autor se espalhou para os seus ossos, o que o deixou paraplégico e provocou uma piora progressiva de seu estado de saúde ao longo dos últimos meses.

Em 1989, Scott Adams criou a série de quadrinhos “Dilbert”, que satiriza o cotidiano e as contradições do ambiente corporativo. Em seu auge, as tirinhas eram publicadas em 2.000 jornais ao redor do mundo, alcançando 70 países e sendo traduzidas para 25 idiomas.