Polícia Militar realizou prisões em Sumaré e Hortolândia no final de semana

O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) prendeu nove pessoas entre sexta-feira (16) e a madrugada desta segunda (19) durante diversas ocorrências registradas nos municípios de Hortolândia e Sumaré. As ações envolveram crimes de tráfico de drogas, violência doméstica e capturas de procurados pela Justiça.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em Hortolândia, três ocorrências de tráfico de drogas foram registradas no Jardim Amanda. Na manhã de sexta-feira (16), um homem foi preso na Avenida Princesa Isabel após ser flagrado comercializando entorpecentes. Com ele, os policiais apreenderam porções de crack, cocaína, maconha, “dry” e R$ 335 em dinheiro.

Já na tarde de sábado (17), outro indivíduo foi detido na região após denúncia, com porções de crack, cocaína e R$ 480 em dinheiro. No domingo (18), dois suspeitos foram presos na Rua Marechal Deodoro da Fonseca após tentativa de fuga; com eles foram apreendidos mais de um quilo de maconha, além de cocaína, “dry” e um aparelho celular.

Ainda em Hortolândia, no Jardim São Sebastião, uma ocorrência de violência doméstica terminou com a prisão do autor após a vítima relatar agressões e indicar a existência de drogas na residência. No local, a Polícia Militar apreendeu 0,176 kg de maconha. O homem negou as agressões, mas assumiu a posse do entorpecente e permaneceu preso.

Em Sumaré, duas ocorrências de violência doméstica e capturas de procurados também resultaram em prisões. No Jardim Santa Rosa, um homem foi detido após invadir a residência da ex-companheira e agredi-la. Durante o atendimento, a vítima sofreu uma crise convulsiva e precisou ser socorrida pelo Samu. O agressor foi preso após tentativa de fuga por uma área de mata.

O 48º BPMI também cumpriu três capturas de procurados pela Justiça. Em Sumaré, um homem foi preso na Vila Soma por mandado relacionado ao crime de tráfico de drogas, e outro no Loteamento Primavera por furto. Já em Hortolândia, no Jardim Novo Ângulo, um indivíduo procurado por roubo foi localizado e detido após acionamento via 190.

Todas as ocorrências foram apresentadas nos respectivos plantões policiais, e os nove envolvidos permaneceram presos à disposição da Justiça.