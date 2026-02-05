Leitor não percebe redução no preço da gasolina na região

O Leitor do NovoMomento respondeu que não percebeu redução no preço da gasolina esta semana. Enquete feita em grupos de whatsapp do NM teve alta adesão e o morador da região incomodado com o preço do combustível que não caiu nas bombas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Participaram da enquete 256 pessoas e muito poucas (6,6%) disseram não perceber redução dos preços.

Na semana passada a Petrobras anunciou redução do preço nas refinarias, mas 85% dos que responderam a enquete do site disseram não ter visto esta redução dos postos.

Dos leitores que responderam à enquete, 8,4% disseram não ter reparado se houve redução ou aumento de preço nas bombas.

sim 6,6% não 85,0% não reparei 8,4%

Leitor responde se viu cair o preço da gasolina

INDIGNADA- A vendedora de produtos on-line Talitha Felippe ficou indignada depois que viu a enquete do site e mostrou seu descontentamento. Ela rodou alguns postos de Americana entre a quarta e quinta-feira percebendo que não existiu mudança de preço nas bombas.