Léo da Padaria acompanha consertos de vazamentos na região da Praia Azul

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), acompanhou na quarta-feira (3) com o diretor superintendente do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE), Fábio Renato de Oliveira, o início das ações de consertos de vazamentos na região da Praia Azul.

Os serviços fazem parte da Operação Perda Mínima, que integra o programa DAE em Ação pela Água, que apresenta um plano de ação com os investimentos necessários para enfrentar a crise hídrica, ampliando a capacidade de produção da ETA (Estação de Tratamento de Água), reduzindo perdas e otimizando a distribuição de água, além de qualificar a infraestrutura do tratamento de esgoto no município.

Segundo o DAE, o objetivo da ação é acelerar os atendimentos, reduzir perdas de água e aumentar a eficiência do sistema de abastecimento, com respostas mais rápidas e efetivas para a população. “Essa operação já tem mostrado resultados importantes no combate aos vazamentos por toda a cidade. Continuaremos fiscalizando as diversas ações propostas pelo programa Ação pela Água”, afirmou Léo.

