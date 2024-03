O livro que fecha uma trilogia, que aborda a importância do brincar para o desenvolvimento das estruturas da inteligência da criança, é o novo lançamento da Editora Adonis. Escrito por Ana Lúcia P. de Camargo e ilustrado por Paulo Masserani, o livro “O menino Felipe: há espaço para tudo!” será lançado no sábado (16), às 14 horas, em Adonópolis. Para a participação gratuita no evento, é necessária inscrição prévia no site (www.adonopolis.com.br).

O personagem que dá nome ao livro é um garoto que vive brincando e que tem um espaço em casa, considerado um cantinho de invenções. A história mostra a necessidade de acessibilidade de uma criança que ele conheceu, com quem gostaria de brincar, e da busca por uma solução para que ela tenha acesso a esse cantinho. “Felipe é um inventor que, junto de seus amigos, desenvolve as noções de espaço. Ele precisa interagir, ter a ideia de como fazer”, destaca Ana Lúcia. “Essa noção é construída, brincando. Crianças que não desenvolvem isso, muitas vezes pela exposição excessiva às telas, não têm noção de perspectiva, de medida, de reta… E, com isso, essas crianças apresentam dificuldade de aprendizado, porque isso não foi explorado”, completa.

A noção de espaço foi objeto de estudo no Mestrado e Doutorado da escritora e fecha a trilogia que nos dois primeiros livros da “Coleção Três Meninos” abordou as questões de tempo, por meio do personagem Rafael, e causalidade (explicação), por meio do garoto Artur. “Sem essas noções, as crianças não conseguem organizar o real. Elas precisam construir conhecimento pelo seu desenvolvimento espontâneo. Se há uma sala que precisa ser medida, por exemplo, a criança, brincando, vai buscar uma forma de medi-la, seja com os pés ou com as mãos…” explica. “Quando você deixa a criança brincar, ela vai buscar instrumentos para resolver essas questões. O trabalho, quando criança, é o brincar, como já dizia Piaget. Brincando, ela traz soluções pra viver neste mundo”.

Sobre a escritora

Pedagoga e especialista em relações interpessoais, Ana Lúcia P. de Camargo possui Mestrado em Educação pela Unicamp, onde está concluindo Doutora do na mesma área. É também pesquisadora do Laboratório de Psicologia Genética (LPG – Unicamp).