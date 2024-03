Trabalho inclusivo: histórias de lideranças femininas na operação da Suzano

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, reafirma seu compromisso com a promoção da diversidade, equidade e inclusão e celebra a data com histórias de mulheres que estão à frente de cargos operacionais da empresa.

A Suzano avança em direção a metas importantes que mostram a pluralidade da sociedade na empresa. Um dos compromissos firmados pela empresa, alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), é aumentar em 30% a representatividade feminina em cargos de liderança até 2025, visando assegurar a participação das mulheres e a promoção da igualdade de oportunidades. Em 2023, a empresa alcançou 24,9% de mulheres em cargos de liderança (gerência funcional e acima). Essa evolução contínua tem garantido mulheres em posições de liderança em diversas áreas, incluindo os setores operacionais.

Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), realizado em parceria com o Instituto de Pesquisa FSB em 2023, apontou que as mulheres ocupam 29% dos cargos de liderança na indústria brasileira. O dado deixa ainda mais evidente a importância das iniciativas da Suzano, que busca promover a equidade de gênero e a inclusão no ambiente corporativo e que almeja ser protagonista na evolução da sociedade.

“Na Suzano, seguimos o princípio de que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’. Para nós, a valorização da diversidade é fundamental para fortalecer a nossa cultura organizacional e garantir um ambiente de trabalho acolhedor, além de contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Aqui, nós valorizamos o potencial de cada mulher e procuramos incentivá-las para que ocupem todos os espaços, incluindo as áreas operacionais, e cresçam profissionalmente”, diz Márcia Barbosa, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Essa jornada de inclusão é impulsionada por programas e iniciativas que reforçam o compromisso da Suzano com a diversidade e equidade de gênero, além de oportunidades de crescimento e reconhecimento profissional. Entre elas, está o “Programa D+”, que impulsiona a carreira de mulheres e pessoas negras. Já o programa “Trainee”, voltado para a capacitação de recém-formados, atingiu uma representatividade feminina de 74% em 2023. Outro destaque foi o programa Jovens Executivos, voltado à aceleração de carreira de talentos do mercado, para que ocupem cargos estratégicos na Suzano, que em 2023 alcançou 73% de mulheres entre as pessoas aprovadas. Além disso, a participação em organizações como o Movimento Mulher 360, Rede Mulher Florestal e ONU Mulheres consolida a Suzano como referência na promoção da igualdade de oportunidades e em um ambiente de trabalho inclusivo.

Na unidade da Suzano em Limeira, Adriana Moreira, coordenadora de Segurança do Trabalho da unidade, é uma, dentre os vários exemplos de liderança feminina em cargos operacionais.

“Sempre quis trabalhar em algo que pudesse beneficiar as pessoas, e a segurança do trabalho me permite cuidar delas diariamente. Além disso, meu pai, que também é profissional da área, foi uma grande inspiração para seguir esse caminho”, conta Adriana sobre a escolha da carreira.

Quanto à valorização da mulher no setor, Adriana pontua que tem visto um aumento significativo da presença feminina na área de Segurança do Trabalho nos últimos anos. “Representamos 46% do time, o que é motivo de orgulho e mostra o compromisso da empresa com a diversidade de gênero e a igualdade de oportunidades. A Suzano reconhece a importância da presença feminina na área de Segurança do Trabalho e tem políticas que me permitem exercer o meu melhor dentro e fora da empresa. O aumento da presença feminina na equipe é motivo de comemoração, e políticas como a licença-maternidade estendida e espaços dedicados às mães lactantes mostram o cuidado da empresa com todas as mulheres”, conclui.

Por meio de histórias como a de Adriana, a Suzano reitera seu compromisso em impulsionar o crescimento pessoal e profissional das colaboradoras, contribuindo para um ambiente de trabalho diverso e inclusivo.