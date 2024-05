Luana Piovani detona Neymar nas redes sociais

Luana Piovani acordou detonando o Neymar pic.twitter.com/3l7oGD6BwR — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 30, 2024

Redpill no Pânico não entende nada!

O que tem de gente que fala sobre os relacionamentos Sugar sem nem mesmo entender o básico, não tá escrito, viu? Não é à toa que esse modelo de relação já foi tão polemizado e ainda tem gente caindo nessas mentiras até hoje.

Na última terça-feira (28), durante uma participação no programa Pânico, da Jovem Pan, o influenciador Junior Masters, que se autointitula como Especialista em Comportamento Humano, acabou soltando umas ‘pérolas’ ao falar sobre o estilo de vida Sugar. Mas relaxa, estamos aqui para te mostrar que a realidade não é bem essa que ele pintou.

Sugar Daddy é um velho da lancha : MITO

Ao falar sobre os Sugar Daddies, que são homens experientes e extremamente bem-sucedidos, foi dito que, na verdade, se tratam de pessoas “velhas” que precisam bancar as “novinhas” para estar com elas. Mas olha, isso está bem longe de ser real. Um Daddy não é necessariamente um homem mais velho. No MeuPatrocínio, que conta com quase 16 milhões de usuários, a média de idade de um Sugar Daddy é de 37 anos. Isso mesmo, vários Tech millionaires, influenciadores e até herdeiros se identificam com esse estilo de vida e estão dispostos a compartilhar experiências luxuosas com suas parceiras.

Homens são domados pelas Sugar Babies : MITO

Mais tarde, o redpill soltou que os Sugar Daddies são basicamente marionetes nas mãos das mulheres, fazendo tudo o que elas querem. Mas isso não condiz com a realidade! A verdade é que nos relacionamentos Sugar não tem esse lance de “quem manda”. Essa relação é conhecida justamente por ter uma comunicação clara e aberta, onde tudo é conversado, acordado e alinhado desde o início, pra evitar frustrações e joguinhos infantis. Então, aqui, é o próprio casal quem está no comando.

Mas é óbvio, um Sugar Daddy de verdade vai sim realizar os desejos da sua Baby, e isso não é ser “pau mandado”, é ser um cavalheiro e saber como tratar uma mulher de verdade.