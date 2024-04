Lucas Leoncine deixa PSDB e integra time do PSD

O vereador de Americana Lucas Leoncine confirmou que segue para o PSD, partido do Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab.

Com a escolha, Leoncine deixa o PSDB e disputará as eleições ao lado de Juninho Dias e Fernando da Farmácia, no time do prefeito Chico Sardelli.

Ao conversar com o NM sobre a troca de legenda, Leoncine fala em coerência. “A mudança pro PSD vem de encontro com o trabalho do mandato, tem uma coerência com aquilo que já vem sendo feito e a opção de mudar é porque o PSDB tem projetos diferentes daquilo que eu penso pro meu futuro, por isso a escolha por outro partido. O PSD surge como opção dentro daquela coerência, daquilo que eu já venho trabalhando”, disse.

