Luta corporal após furto e drogas na boca agitam final de semana

A GAMA (Guarda Municipal de Americana) deteve um homem por furto de fios e atendeu ocorrências de tráfico de drogas no final de semana. As ações ocorreram neste domingo, em bairros diferentes.

PARQUE DA LIBERDADE

Esta equipe em patrulhamento recebeu informação via controle, que pelo local dos fatos, estaria um jovem de shorts e blusa cinza na venda de drogas, e que estaria escondendo em uma casa abandonada pela rua São Thiago, que inclusive uma viatura da GCM foi até o local, onde abordou a parte, porém não localizou nada de ilícito. A equipe então se deslocou até o local para nova averiguação e abordou o indiciado com um objeto na mão. No momento da abordagem, o indiciado estava com os olhos lacrimejados e avermelhados; em revista pessoal foi localizado com a parte em sua mão 09 PEDRAS DE CRACK úmidas, e em seu bolso a quantia de R$20,25. Questionado sobre as drogas, o indiciado informou que havia sido abordado por outra viatura da GCM, e que havia engolido as pedras de crack para não ser preso, e que naquele momento havia acabado de vomitá-las, sendo este o motivo dos olhos estar lacrimejando e avermelhados, que as drogas em sua posse eram para a venda, o dinheiro era oriundo da venda de drogas e que estava na venda desde quinta-feira. Informou, também, que vendia cada porção de crack a R$10,00, que o dinheiro em seu poder era fruto do tráfico de drogas, e que fazia tal ato para sustentar seu vício.

Diante dos fatos a parte foi algemada por receio de fuga e conduzida até o C.P.J onde os fatos foram apresentados a autoridade Policial local que deliberou por confeccionar BOPC de TRÁFICO DE DROGAS ART. 33. DO CAPUT. DO CPP, sendo o dinheiro e o entorpecente apreendidos e o indiciado encaminhado ao sistema prisional.

OBJETOS APREENDIDOS

09 PORÇÕES DE CRACK

R$ 20,25 em DINHEIRO

LEIA TAMBÉM: Atropelou criança a noite, fugiu e pôs culpa na outra

SÃO MANOEL

Equipe de Romu em patrulhamento pelo bairro São Manoel, ao acessar a rua São Joaquim, o suspeito mudou rapidamente de direção. Em em revista pessoal, foram localizados sete (07) porções de crack, junto a quantia de setenta e oito reais (R$ 78,00) em seu bolso da calça direito. Indagado, informou que as drogas e o dinheiro eram de sua propriedade. Diante dos fatos, foi conduzido à CENTRAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (C.P.J), onde autoridade policial determinou a apreensão das drogas. O dinheiro foi devolvido e o homem liberado.

ZANAGA

Esta equipe em patrulhamento pelo local dos fatos observou o menor pela via que, ao observar a presença da viatura, dispensou “algum objeto no relógio de energia”. Foi abordado e em busca pessoal, foi localizado com ele 03 PORÇÕES DE COCAÍNA , 02 PEDRAS DE CRACK ( EM SUA BOCA), R$ 100,00 DINHEIRO E 01 CELULAR. Ao Averiguar o relógio de energia, foram localizados mais 12 PORÇÕES DE COCAÍNA E 45 PORÇÕES DE CRACK. Questionado a respeito, o menor assumiu o TRÁFICO de DROGAS pelo local. Diante dos fatos, foi conduzido ao CPJ, onde os fatos foram apresentados a autoridade policial local que, após tomar ciência, deliberou pela APREENSÃO DO MENOR. B.O.P.C de ATO INFRACIONAL/TRAFICO DE DROGAS ART. 33. DO C.P.P. As drogas, dinheiro e o celular foram apreendidos em auto próprio.

OBJETOS APREENDIDOS

47 PORÇÕES DE CRACK

15 PORCOES DE COCAÍNA

R$ 100,00 em DINHEIRO

01 CELULAR

CIDADE JARDIM -FURTO DE FIOS

Equipe solicitada no local onde vítima deparou com um indivíduo cortando os fios do poste padrão no interior da residência e, ao vê-lo, saiu correndo entrando em luta corporal e detendo o mesmo. Após, solicitou a viatura e foram conduzidos a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP