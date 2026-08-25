Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste encontraram maconha a granel e mais outros tipos de drogas no ponto de tráfico do Romano na noite desta segunda-feira. Ninguém foi preso.
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D’OESTE – SP
APOIO TÁTICO 04
🚨 GCM EDMILSON
🚨 GCM WASHINGTON
🚨 GCM GOMES
Data: 24 de agosto de 2026 Horário: 21h40 Local: Rua Reverendo João Feliciano Pires – Conjunto Habitacional Roberto Romano, Bloco 270 Natureza: Apreensão de Drogas
Relato da Ocorrência Maconha a granel e mais
Durante patrulhamento preventivo pelo Conjunto Habitacional Roberto Romano, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, esta equipe de Apoio Tático, ao adentrar a referida rua, avistou um indivíduo trajando moletom escuro e calça que, ao visualizar a viatura, evadiu-se para o interior do Bloco 270, não sendo possível alcançá-lo, tomando rumo ignorado.
Em averiguação no interior do bloco, nos fundos de uma garagem aparentemente abandonada, foi localizada uma mochila contendo em seu interior 493 eppendorfs de substância análoga à cocaína, pesando 371g, 02 (dois) sacos plásticos contendo maconha a granel, pesando 588g, e mais 53 (cinquenta e três) porções de maconha embaladas em ziplock, pesando 186g e uma balança de precisão.
Diante dos fatos, a equipe se deslocou até o Plantão Policial, onde a autoridade policial de plantão tomou conhecimento da ocorrência, sendo todo o entorpecente apreendido e elaborado o B.O.P.C nº MS 4523-1/2026.
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