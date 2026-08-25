Vinte minutos de esteira por dia podem, sim, ajudar no emagrecimento, principalmente para quem está começando. Mas o relógio não é o único fator que determina o resultado. Intensidade, frequência, condicionamento, alimentação e musculação também entram nessa conta.

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“Para quem estava sedentário, começar com 20 minutos já representa um avanço. O mais importante nesse início é criar regularidade”, explica Cacá Ferreira, gerente técnico da Cia Athletica.

E não é preciso correr. Caminhar em ritmo mais acelerado ou aumentar a inclinação pode elevar a intensidade e o gasto energético. Segundo Ferreira, a evolução deve ser gradual, aumentando tempo, velocidade ou inclinação, de preferência uma variável por vez.

Outro ponto importante é combinar cardio e musculação. O treino de força ajuda a preservar a massa muscular durante o emagrecimento e contribui para melhorar a composição corporal.

Checklist: como fazer os vinte minutos renderem mais

Comece em uma intensidade adequada ao seu condicionamento.

Aumente o ritmo da caminhada aos poucos.

Use a inclinação para intensificar o exercício sem precisar correr.

Evite aumentar velocidade, tempo e inclinação ao mesmo tempo.

Combine a esteira com exercícios de musculação.

Não se prenda apenas à balança: observe medidas e composição corporal.

Quando o treino fica fácil demais, ajuste o estímulo.

Priorize a constância em vez de treinos muito intensos e esporádicos

Se sentir dor, incômodo ou mal-estar durante o exercício, interrompa a atividade e procure orientação especializada.

Para Cacá, não existe uma fórmula universal: 20 minutos podem ser um ótimo começo, desde que o treino evolua junto com o condicionamento de cada pessoa.

Sobre a Companhia Athletica

A Companhia Athletica está presente no mercado há mais de 40 anos e conta com 18 unidades em operação nas cinco regiões do país, além de mais uma segunda unidade em Brasília em fase de construção. Ao longo de sua trajetória, a rede se firmou como referência no fitness brasileiro pela seriedade, profissionalismo e cuidado com as pessoas. É uma academia completa para todas as fases da vida: do bebê ao bisavô, e tem no seu DNA o compromisso de fazer o aluno sair sempre melhor do que entrou.

A primeira unidade foi inaugurada em 1985, em São Paulo. Instalada na Rua Kansas (Brooklin), nascia como primeiro espaço construído especialmente para abrigar uma academia de ginástica no Brasil.

Foi a primeira rede de academias a funcionar aos sábados, domingos e feriados (exceto Natal e Ano Novo), oferecendo também um dos maiores parques aquáticos do Brasil, com 22 piscinas, sendo 11 semiolímpicas. Juntas, as unidades somam mais de 60 mil metros quadrados de área construída de academia, fora estacionamentos.

Sempre em linha com as novas tendências, hoje a rede de academias premium disponibiliza para os seus alunos uma infraestrutura de primeira: localização privilegiada pela comodidade e segurança, equipamentos de última geração, ambientes exclusivos para diversas modalidades esportivas e todas as idade, professores especialistas e tecnologia a favor da melhor experiência do aluno como o CiaOn: aplicativo de celular que reúne diversas funcionalidades, como a grade de horário das aulas, agendamento de serviços, os treinos elaborados pelos professores e agora também o CIA GO (aulas e treinos virtuais).

Bicampeã da pesquisa “Melhor Academia do Brasil” em Atendimento ao Cliente do Estadão (2024 e 2025), a Companhia Athletica reforça seu compromisso permanente com a excelência, a inovação e o bem-estar de seus alunos.

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