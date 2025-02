A prefeitura de Americana informou, por meio de nota, que a entrega de kits do programa Mãe Americanense deve seguir o cronograma e acontecer agora em fevereiro. A nota afirma que a licitação teve impugnação, mas a compra de itens do kit já foi homologa no último sábado.

No cronograma de entrega dos kits da 6a. edição, estava prevista a entrega dos kits em fevereiro de 2025, no mesmo formato das outras edições, considerando o recesso de final de ano e abertura do exercício.

No entanto, houve um atraso neste cronograma devido a licitação que foi impugnada em meados de janeiro. A compra de parte dos itens dos kits foi homologada no último sábado e, assim que todos os itens forem comprados, serão entregues a todas as famílias e gestantes que estão sendo atendidas pelo Programa.

