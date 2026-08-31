Pelo menos 10 candidatos e candidatas a deputado federal e estadual em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré vão passar pelo crivo da mágica dos 10.000 votos nas eleições deste ano. Caso queiram ser candidatos a prefeito ou vice em 2028 eles precisa precisarão repetir o feito de Odir Demarchi em 2018 e evitado o erro de Tiago Martins em 2022.

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A primeira análise vai para os candidatos de Americana. E são os 3 vereadores da cidade que se lançaram candidatos este ano. Eles concorrem com os ‘fortes’ Ricardo Molina (Republicanos) e Franco Sardelli (PL). Molina dificilmente será candidato em 2028 e Franco não pode ser candidato.

A mágica e os candidatos

Juliana Soares é o grande nome do PT na cidade. Cotada para compor ou ser cabeça de chapa em 2028, precisa melhorar a votação de 2022 encarando os dois adversários mais fortes economicamente. Precisaria também agregar mais o PT da cidade.

Em 2022 os três foram candidatos a deputado estadual e não alcançaram a votação mágica

Prof. Juliana Soares (PT): 5745 votos (4,61%)

Leco Soares (PODEMOS): 5466 votos (4,39%)

Leonora Périco (PDT): 2544 votos (2,04%)

Leco Soares vem a federal com o desafio de fazer votação superior aos 10 mil votos para ter o apoio de seu partido (Podemos) caso queira ser cabeça de chapa ou vice em uma das 4 principais da cidade.

Leonora do Postinho vem de votação muito boa em 2024 para vereadora e, caso supere os mágicos números, poderá pleitear compor uma chapa forte em 2028. Tem a seu favor ser um dos 4 nomes genuinamente de periferia da Câmara de Americana.

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