Renan Santos fez na tarde desta segunda-feira pronunciamento oficial após ter suas redes cortadas por decisão do ministro Dias Toffoli do TSE.

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Vídeo Renan Santos

O Motivo da Suspensão

Omissão de perfis: A campanha de Renan Santos infringiu as regras eleitorais ao deixar de declarar tempestivamente os canais e perfis digitais utilizados para a propaganda.

Indício de fraude: No registro inicial de candidatura feito em 7 de agosto, foram declarados apenas um site e uma conta no X (antigo Twitter). Doze dias depois, a chapa adicionou outras 16 contas. De acordo com o ministro Toffoli, a legislação exige o fornecimento no ato do registro ou em até 24 horas após a criação dos novos canais, configurando “indício de fraude à lei” a omissão desses dados.

Controle de conteúdo: Foram identificados perfis de grande alcance impulsionando a chapa sem a devida validação prévia de 48 horas exigida pela Justiça Eleitoral.

Cai mais um- Ministro Dias Toffoli, do TSE, suspende a propaganda eleitoral digital, os repasses do Fundo Eleitoral e a participação em debates de Veterinário Wilson Grassi, candidato do Democrata à Presidência.