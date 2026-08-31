Hospital Municipal de Americana abre processos seletivos para enfermeiros e técnicos

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O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, abre neste sábado (29) as inscrições para processos seletivos destinados ao preenchimento de vagas efetivas (CLT). As oportunidades são para os cargos de enfermeiro(a) e técnico(a) de enfermagem, para atuação nos seguintes setores: Alas de Internação, Pronto-Socorro Adulto, Pronto-Socorro Infantil, UTI Adulto, UTI Neonatal, Maternidade, Pediatria, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização (CME) e Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT).

Entre os requisitos gerais, está a disponibilidade de horário para atuação em regime de escala, incluindo finais de semana e feriados.

Os editais completos, com informações sobre requisitos e atribuições das vagas, etapas do processo seletivo e cadastro de currículos, estão disponíveis nos links abaixo:

Enfermeiro(a)

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3662646

Técnico(a) de Enfermagem

https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=3662342

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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