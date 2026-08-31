CPFL Energia abre inscrições para Programa de Estágio 2027

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A CPFL Energia está com 115 oportunidades presenciais abertas para o Programa de Estágio 2027, sendo 93 delas na unidade de Campinas. As vagas, destinadas a estudantes que desejam iniciar a carreira em uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, estão disponíveis em cidades do estado de São Paulo, com oportunidades para alunos de cursos superiores em Engenharia, Direito, Administração e Ciências Econômicas, além de cursos técnicos em Eletrotécnica e Eletroeletrônica. As oportunidades são principalmente nas áreas de Serviços, Operação e Distribuição. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 13 de setembro.

Além de Campinas, há vagas nas cidades de Jaguariúna, Sorocaba, Itapetininga, Santos, Bauru, Piraju e São José do Rio Pardo.

Na CPFL, os estagiários têm a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos acadêmicos e participar ativamente do dia a dia da companhia. As atividades variam conforme a área de atuação, envolvendo desafios do negócio, análise e solução de problemas, acompanhamento de projetos, otimização de processos e integração com equipes multidisciplinares.

Um exemplo de trajetória construída dentro da companhia é a de Bruno Monte, atual diretor-presidente da CPFL Renováveis. O executivo iniciou sua carreira na CPFL Energia como estagiário em 2005 e, desde então, passou por diferentes áreas como operação, projetos e manutenção, até assumir posições de liderança. Antes de chegar à presidência da CPFL Renováveis, o executivo esteve à frente da Diretoria de Estratégia, Inovação e Excelência da CPFL Energia. “O estágio foi uma porta de entrada importante para minha carreira e me permitiu conhecer diferentes áreas, aprender com profissionais experientes e assumir novos desafios ao longo da minha trajetória. Chegar à presidência da CPFL Renováveis é motivo de muito orgulho e reforça o quanto acredito na formação e no desenvolvimento de novos talentos dentro da companhia”, afirma Bruno Monte.

Pacote de benefícios e cuidado com o bem-estar

Para garantir o desenvolvimento integral do estagiário dentro e fora do ambiente de trabalho, o programa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado e um pacote robusto de benefícios, que inclui:

· Auxílio-transporte;

· Assistência médica e odontológica;

· Seguro de vida;

· Wellhub (Gympass) para incentivo à saúde física;

· Auxílio-refeição (elegível para carga horária de 6 horas);

· Programa ‘Fale Comigo’ – Canal de apoio gratuito e sigiloso focado em promover a saúde mental, emocional e o bem-estar dos colaboradores.

Desenvolvimento contínuo além da sala de aula

Durante a jornada de estágio, os participantes contam com acesso à Universidade Corporativa da CPFL, que disponibiliza trilhas e cursos focados em autodesenvolvimento. O programa contempla ainda ações como job rotation (rodízio planejado de funções, onde o colaborador passa por diferentes áreas da empresa por um período determinado), iniciativas do Programa Semear (programa de voluntariado e responsabilidade social da empresa), a Semana da Cultura e Diversidade (evento anual voltado à conscientização e promoção de um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso) e workshops de inovação.

Em média, o Programa de Estágios da CPFL Energia recebe 5,3 mil inscrições por edição. Na última seleção foram 5.643 inscritos, dos quais 629 avançaram para a etapa de entrevistas. Outro destaque é a possibilidade de continuidade da carreira: a taxa média de efetivação de estagiários na companhia é de 59%, reforçando o programa como importante porta de entrada para novos talentos.

O processo seletivo é dividido em seis etapas: inscrições, que ficam abertas até 13 de setembro; processo seletivo, com avaliações e testes; dinâmica em grupo; entrevista com a liderança; retorno e processo admissional; e, por fim, o início do estágio, previsto para janeiro ou fevereiro de 2027.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP