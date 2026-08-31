Governo conclui dois novos viadutos na SP-304, em Piracicaba

Governo de SP conclui dois novos viadutos na SP-304, em Piracicaba

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O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), concluiu as obras de dois novos viadutos na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no trecho urbano de Piracicaba. As intervenções, localizadas nos km 169 e 171, receberam investimento de R$ 84 milhões e integram o contrato de concessão. As obras foram executadas pela Eixo SP Concessionária de Rodovias.

Os novos dispositivos reorganizam a circulação no trecho urbano da rodovia, eliminando cruzamentos em nível e reduzindo pontos de conflito entre o tráfego rodoviário e os deslocamentos locais. As intervenções também readequaram os acessos entre a SP-304 e os bairros do entorno.

“As intervenções fazem parte dos investimentos previstos para a malha rodoviária concedida e reorganizam a circulação em dois pontos do trecho urbano de Piracicaba, com separação dos fluxos rodoviários e locais. O acompanhamento da SPI busca garantir a execução das obras previstas em contrato e o avanço dos investimentos em infraestrutura”, afirma o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

No km 169, o dispositivo conta com passagem inferior para o trânsito local e viaduto para o tráfego da rodovia. Já no km 171, foi realizado o rebaixamento da SP-304, com passagem superior para fazer a ligação entre os bairros. O projeto também contemplou a readequação das vias marginais e dos acessos aos dois dispositivos.

Trecho iluminado

Nos dispositivos e acessos, foram instaladas 315 novas luminárias, ampliando a visibilidade no período noturno.

Durante a execução das obras, foram utilizadas cerca de 20 mil toneladas de asfalto, volume equivalente a aproximadamente 900 caminhões carregados. Também foram movimentados 183 mil metros cúbicos de terra, o equivalente a cerca de 14 mil viagens de caminhões. As obras começaram em março de 2025 e mobilizaram aproximadamente 200 empregos diretos durante a execução.

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