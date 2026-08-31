Previsão de chuva adia evento em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), adiou o evento “QualiVida: Sintonia e Movimento”, que seria realizado nesta terça-feira (1º), no Parque dos Ipês, em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física.

A decisão foi tomada devido à previsão de chuva para esse dia, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar dos participantes. Uma nova data será divulgada.

A programação incluía aulas especiais de yoga, condicionamento físico e dança. Também estava prevista participação da Secretaria de Saúde e das faculdades de Nutrição e Educação Física da FAM (Faculdade de Americana), com ações como aferição de pressão e prestação de informações sobre saúde. A participação era aberta a todos.

O Parque dos Ipês fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Belo Horizonte.

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