Maio Laranja: violência sexual infantil é discutida por autoridades em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e parceiros, promoveu, na manhã desta quarta-feira (15), atividades do Maio Laranja na FAM (Faculdade de Americana). Cerca de 120 pessoas, entre educadores e profissionais da rede de assistência social, participaram da ação alusiva ao Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil, lembrado em 18 de maio.

O evento contou com as participações da promotora de Justiça da Infância e Juventude, Renata Calazans Nasraui, da pedagoga na Casa da Criança Jaguari, Tatiana Rodeli Pereira da Silva, da coordenadora do Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção de Saúde, órgão ligado à Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde), Léa Amábile, do psicólogo da SASDH, Valdir Dusson, entre outros convidados.

“As atividades planejadas para o Maio Laranja têm o objetivo de mobilizar diversos setores da população para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A discussão e a abordagem do tema são importantes para implementarmos o atendimento das políticas públicas voltadas a esse público e ampliarmos as informações e conscientização da população”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O psicólogo Valdir Dusson ressaltou a importância das notificações e a mobilização da sociedade para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. “As ações do Maio Laranja e 18 de maio vão até o final do mês e visam um trabalho de prevenção à violência e também ressaltar a importância das notificações dos casos. É um tema bastante difícil porque se reveste de muito tabu, pois a maioria dos casos ocorre dentro das próprias casas e junto às pessoas de confiança da família. Então buscamos levar as informações para todos os setores da sociedade para que possamos alertar, orientar e ampliar as ações”, disse Valdir.

Na ocasião, a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Renata Calazans Nasraui, e a pedagoga na Casa da Criança Jaguari, Tatiana Rodeli Pereira da Silva, falaram sobre o projeto EducaPRO e a data trabalhada na campanha.

“O 18 de maio é um marco nacional para o combate da violência sexual contra crianças e adolescentes. Foi instituída com o objetivo de trazer a todos nós uma reflexão sobre as nossas ações e deveres enquanto população e agentes de proteção das crianças e adolescentes. Daí a importância das notificações dos casos de violência. Está prevista no protocolo de atendimento, é uma obrigatoriedade, e tem um papel fundamental para fornecer agentes públicos dados para possibilitar a implantação de políticas públicas”, disse a promotora.

O Programa “EducaPRO Proteger, Respeitar e Ouvir #euvejovocê”, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Educação de Americana, a Diretoria de Ensino Região de Americana e o Ministério Público, por meio da Promotoria da Infância e Juventude, tem o objetivo de promover e reforçar as ações de conscientização realizadas pelas escolas acerca do papel protetivo dos espaços educativos, fortalecendo crianças e adolescentes contra a violência sexual. O projeto-piloto será iniciado em quatro escolas: Casa da Criança Pitanga, Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Milton Santos e escolas estaduais Anna Peres da Silva e Sinésia Martini.

As atividades do Maio Laranja na FAM contaram ainda com a apresentação de teatro da Casa de Dom Bosco e trabalho em grupos.

A programação completa pode ser acessada na página inicial do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).