Vereador em 1o mandato, Pastor Miguel (PRD) decidiu apostar

em uma Kombi para fazer seu gabinete itinerante. Ele falou brevemente com o NM esta semana e contou como vê as eleições deste ano.

Qual você acha que vai ser a maior diferença desta eleição para a passada (2020)?

Pastor Miguel- Acredito que uma das principais diferenças desta eleição em comparação com a anterior é o privilégio de ocupar o cargo de vereador. Isso tem me permitido uma maior proximidade com os munícipes de Americana, além de possibilitar tornar público e evidente todo o meu compromisso, dedicação e trabalho. Como resultado, há um conhecimento maior por parte do público em relação a quem sou, em comparação com há 4 anos.

Leia + sobre política regional

Rede social ou rua (corpo a corpo)? O que acha que vai pesar mais no seu processo de reeleição?

PM- A presença nas redes sociais e o contato direto com os eleitores nas ruas são fundamentais e se complementam de maneira eficaz. As redes sociais proporcionam uma plataforma abrangente, especialmente para compartilhamento e interação. No entanto, o contato pessoal e direto nas ruas é igualmente essencial para estabelecer conexões olho no olho. Desde o início do mandato, temos valorizado essa abordagem por meio do nosso Gabinete Itinerante, uma iniciativa que visa aproximar a população da vereança. A cada semana, minha equipe e eu estamos presentes em um bairro diferente, percorrendo todos os cantos da cidade. Essa prática nos permite estar à disposição dos cidadãos, ouvindo suas preocupações e nos aproximando das suas necessidades, reforçando o nosso compromisso com a comunidade. Pretendo continuar utilizando ambas as estratégias durante a campanha de reeleição.

Qual sua rede social favorita?

PM- Tenho duas redes sociais favoritas: o Instagram e o Facebook. Considero o Facebook uma das maiores plataformas, com diversas ferramentas que facilitam o contato direto com os eleitores. Nele, compartilho informações importantes e interajo de forma facilitada com a comunidade. Já o Instagram é mais dinâmico e visual e possui um alcance satisfatório, sobretudo no meio jovem. Utilizo ambas as plataformas, divulgando o mesmo conteúdo. Acredito que cada uma delas desempenha um papel fundamental na minha comunicação, permitindo alcance e engajamento em diferentes segmentos da sociedade de maneira efetiva.

Qual rede social acha que vai ‘pesar’ mais na campanha?

PM- Como mencionei anteriormente, decidi compartilhar as mesmas informações nas redes sociais e embora reconheça que o Facebook tenha um alcance maior e ofereça uma capacidade de interação mais ampla com a maioria do meu público, não vejo uma superioridade clara entre as plataformas. Meu plano é concentrar esforços em ambas, aproveitando suas peculiaridades individuais para estabelecer uma comunicação direta e de fácil entendimento com meus eleitores, garantindo que minhas mensagens sejam entregues e transmitidas de forma eficaz.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP